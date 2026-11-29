Российские войска с самого утра 29 ноября атакуют Сумскую область беспилотниками, а во второй половине дня нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по областному центру. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Под вражескими ударами оказались Сумская, Липоводолинская и Роменская общины. Россияне атаковали объект гражданской инфраструктуры, нежилые помещения, грузовые автомобили и сельскохозяйственную технику.

Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось временно прекращать ликвидацию последствий атак и отходить в безопасные места.

Несмотря на постоянную опасность, специалисты ГСЧС ликвидировали все обнаруженные очаги возгорания и обследовали пострадавшие территории. Информация о пострадавших не поступала.

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