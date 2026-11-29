россияне с утра массированно атакуют Сумскую область — спасателям пришлось прерывать работы из-за угрозы новых ударов
Киев • УНН
российские войска атаковали Сумскую область дронами и управляемыми авиабомбами. Повреждены гражданские объекты и техника, пострадавших нет.
Российские войска с самого утра 29 ноября атакуют Сумскую область беспилотниками, а во второй половине дня нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по областному центру. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Под вражескими ударами оказались Сумская, Липоводолинская и Роменская общины. Россияне атаковали объект гражданской инфраструктуры, нежилые помещения, грузовые автомобили и сельскохозяйственную технику.
Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось временно прекращать ликвидацию последствий атак и отходить в безопасные места.
Несмотря на постоянную опасность, специалисты ГСЧС ликвидировали все обнаруженные очаги возгорания и обследовали пострадавшие территории. Информация о пострадавших не поступала.
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