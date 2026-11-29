В Харькове в результате российских атак FPV-дронами 29 ноября пострадали 3 человека, повреждены медицинское учреждение, жилой дом и транспортная инфраструктура. Об этом сообщает прокуратура, пишет УНН.

Детали

Около 16:05 вражеский FPV-дрон попал в землю в Салтовском районе Харькова. Ранения получили 2 женщины и мужчина. В результате взрыва повреждены окна автобуса, остекление перехода станции метро и аптеки, а также оборван электрический провод трамвайной сети.

Около 17:15 российские военные атаковали FPV-дроном территорию медицинского учреждения в Немышлянском районе города, повредив его помещения. Кроме того, днем в Киевском районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу жилого дома.

Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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