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Могло бы помочь людям с параличом: Neuralink хочет проверить управление роботизированной рукой с помощью мысли

Могло бы помочь людям с параличом: Neuralink хочет проверить управление роботизированной рукой с помощью мысли

Киев  •  УНН

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Компания Neuralink объявила о начале исследований имплантата N1 для управления роботизированной рукой с помощью мыслей. Проект расширит возможности нейрокомпьютерного интерфейса для людей с параличом.

Компания Илона Маска Neuralink, которая занимается производством мозговых имплантатов, объявила во вторник, что начинает исследования, чтобы проверить свой имплантат для нового использования: позволить человеку управлять роботизированной рукой, используя только свои мысли, пишет УНН со ссылкой на Wired.

Детали

«Мы рады объявить об одобрении и запуске нового технико-экономического обоснования для расширения контроля BCI с помощью имплантата N1 на исследуемую вспомогательную роботизированную руку», - говорится в заметке Neuralink на платформе социальных сетей Маска X.

BCI, или нейрокомпьютерный интерфейс, - это система, которая позволяет человеку напрямую управлять внешними устройствами с помощью мозговых волн. Он работает путем считывания и декодирования предполагаемых сигналов движения от нейронов. BCI Neuralink включает в себя устройство размером с монету под названием N1, которое хирургически имплантируется в мозг роботом. Сейчас компания оценивает безопасность своего BCI, а также его способность контролировать компьютер у людей с параличом.

В социальных сетях в начале этого года Neuralink продемонстрировал, что его BCI можно использовать для управления компьютерным курсором. В видео на X участник исследования Ноланд Арбо продемонстрировал использование устройства Neuralink для игры в шахматы и другие игры на компьютере.

Новое исследование роботизированной руки, согласно публикации Neuralink на X, «позволит перекрестную регистрацию участников из текущего исследования PRIME». 

Брайан Деклева, научный сотрудник Rehab Neural Engineering Labs Питтсбургского университета, говорит, что самой большой проблемой в достижении контроля BCI над вспомогательной роботизированной рукой является необходимость калибровки. «Чем сложнее контроль, чем больше степеней свободы вы добавляете, тем дольше займет калибровка, - говорит он. - Люди не хотят сидеть и выполнять получасовую калибровку в начале каждого дня, чтобы они могли использовать свое устройство».

Если это ограничение можно будет преодолеть, BCI, которые управляют роботами, позволят людям с параличом выполнять простые ежедневные задачи без посторонней помощи, отмечает издание.

Neuralink Маска будет тестировать чип для мозга в Канаде: революция для парализованных21 нояб. 2024, 15:47 • 19083 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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