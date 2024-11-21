Neuralink Маска будет тестировать чип для мозга в Канаде: революция для парализованных

Компания Илона Маска, объявила, что получила разрешение на проведение своих первых клинических испытаний в Канаде. Целью испытаний является тестирование устройства, которое позволит парализованным людям управлять цифровыми устройствами только с помощью мыслей.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В рамках исследования будет оцениваться безопасность и функциональность мозгового импланта, который поможет людям с квадриплегией, то есть параличом всех четырех конечностей, контролировать внешние устройства через мозговые сигналы.

Детали

В Торонто была выбрана одна из больниц сети University Health Network для выполнения сложной нейрохирургической операции по имплантации устройства. Сейчас Neuralink уже провела подобные процедуры в США. Компания утверждает, что устройство работает хорошо у второго пациента, который использует его для игры в видеоигры и разработки 3D-объектов.

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Компания, основанная в 2016 году Маском, также работает над чипом для мозга, который можно будет имплантировать прямо в череп, с перспективой помочь пациентам восстановить движения, общение и даже зрение. В сентябре стартап получил от Управления по продуктам и лекарствам США статус «прорывного устройства» для своего экспериментального импланта, направленного на восстановление зрения.

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