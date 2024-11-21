Neuralink Маска будет тестировать чип для мозга в Канаде: революция для парализованных
Киев • УНН
Компания Neuralink получила разрешение на клинические испытания мозгового импланта в Канаде. Устройство поможет парализованным людям управлять цифровыми устройствами силой мысли.
Компания Илона Маска, объявила, что получила разрешение на проведение своих первых клинических испытаний в Канаде. Целью испытаний является тестирование устройства, которое позволит парализованным людям управлять цифровыми устройствами только с помощью мыслей.
Об этом пишет Reuters, передает УНН.
В рамках исследования будет оцениваться безопасность и функциональность мозгового импланта, который поможет людям с квадриплегией, то есть параличом всех четырех конечностей, контролировать внешние устройства через мозговые сигналы.
Детали
В Торонто была выбрана одна из больниц сети University Health Network для выполнения сложной нейрохирургической операции по имплантации устройства. Сейчас Neuralink уже провела подобные процедуры в США. Компания утверждает, что устройство работает хорошо у второго пациента, который использует его для игры в видеоигры и разработки 3D-объектов.
OpenAI запускает голосовой ChatGPT в веб-версии: что это меняет для пользователей21 нояб. 2024, 02:31 • 17277 просмотров
Компания, основанная в 2016 году Маском, также работает над чипом для мозга, который можно будет имплантировать прямо в череп, с перспективой помочь пациентам восстановить движения, общение и даже зрение. В сентябре стартап получил от Управления по продуктам и лекарствам США статус «прорывного устройства» для своего экспериментального импланта, направленного на восстановление зрения.
Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа после выборов: влияет на кадровые решения - СМИ11 нояб. 2024, 19:37 • 18725 просмотров