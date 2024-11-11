Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа после выборов: влияет на кадровые решения - СМИ

За несколько дней после дня выборов в США миллиардер Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя значительную роль в формировании будущей администрации Трампа. Об этом сообщают ABC News многочисленные источники, передает УНН.

После дня выборов самый богатый человек в мире проводил почти каждый день в Мар-а-Лаго с Трампом, сообщают ABC News многочисленные источники.

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Маск появился на семейной фотографии Трампа в ночь выборов, был замечен обедающим с будущей первой леди Меланией Трамп и играл в гольф с семьей Трампа на выходных.

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Ранее

Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который состоялся в среду, 7 ноября, присутствовал бизнесмен Илон Маск.