Маск стал влиятельной фигурой в окружении Трампа после выборов: влияет на кадровые решения - СМИ
Киев • УНН
Миллиардер Илон Маск проводит много времени с Трампом в Мар-а-Лаго после выборов в США. Маск участвует в кадровых решениях и формировании будущей администрации Трампа.
За несколько дней после дня выборов в США миллиардер Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении избранного президента Дональда Трампа, внося свой вклад в кадровые решения и играя значительную роль в формировании будущей администрации Трампа. Об этом сообщают ABC News многочисленные источники, передает УНН.
После дня выборов самый богатый человек в мире проводил почти каждый день в Мар-а-Лаго с Трампом, сообщают ABC News многочисленные источники.
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