Трамп готовится назначить Миллера на ключевой пост в Белом доме: что о нем известно

Ожидается, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшие дни объявит, что Стивен Миллер, его главный советник по иммиграции, станет заместителем начальника штаба Белого дома по политике. Об этом сообщили CNN два источника, знакомые с планами, передает УНН.

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Миллер, который был старшим советником Трампа во время его первой администрации и был ведущим сторонником более ограничительной иммиграционной политики, как ожидается, возьмет на себя расширенную роль во втором сроке избранного президента.

Миллер также является ведущим архитектором планов Трампа по массовой депортации нелегальных иммигрантов. Он сказал, что вторая администрация Трампа будет стремиться к десятикратному увеличению числа депортаций до более чем одного миллиона в год.

"Избранный президент Трамп скоро начнет принимать решения о том, кто будет работать в его второй администрации. Эти решения будут объявлены, когда они будут приняты", — сказала CNN пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт.

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