Украина и партнеры не должны быть предвзятыми к действиям Трампа для решения войны - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал избегать предвзятости, до того, как Дональд Трамп должен решить конфликт в Украине, ведь на это необходимо дать больше времени, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Глава МИД Франции заявил, что Киев и его союзники не должны быть предвзятыми, до того как Дональд Трамп будет решать конфликт в Украине,

"Мы абсолютно не должны быть предвзятыми, что вторая администрация Трампа может означать для Украины. Мы должны дать ей время", - сказал Барро.

По его словам, любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит время и условия для участия в переговорном процессе.

Он добавил, что западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам, вторгшимся в Украину.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна и Великобритания будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, "чтобы помешать агрессивной войне россии".