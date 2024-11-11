Украина и партнеры не должны быть предвзятыми к действиям Трампа для решения войны - МИД Франции
Киев • УНН
Жан-Ноэль Барро призвал не быть предвзятыми относительно возможных решений Трампа по Украине и дать больше времени. Франция подчеркивает важность предоставления Киеву всех необходимых средств для противостояния российской агрессии.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал избегать предвзятости, до того, как Дональд Трамп должен решить конфликт в Украине, ведь на это необходимо дать больше времени, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Глава МИД Франции заявил, что Киев и его союзники не должны быть предвзятыми, до того как Дональд Трамп будет решать конфликт в Украине,
"Мы абсолютно не должны быть предвзятыми, что вторая администрация Трампа может означать для Украины. Мы должны дать ей время", - сказал Барро.
По его словам, любые инициативы должны гарантировать, что Украина сама определит время и условия для участия в переговорном процессе.
Он добавил, что западные союзники должны предоставить Киеву все необходимые средства для отпора российским войскам, вторгшимся в Украину.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна и Великобритания будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, "чтобы помешать агрессивной войне россии".