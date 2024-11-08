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Маск присутствовал во время телефонного разговора Зеленского и Трампа - СМИ

Маск присутствовал во время телефонного разговора Зеленского и Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

17:02 • 4368 просмотра

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Во время 25-минутного телефонного разговора между Зеленским и Трампом присутствовал Илон Маск. Трамп пообещал поддерживать Украину, а Маск подтвердил продолжение поддержки Starlink.

Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, который состоялся в среду, 7 ноября, присутствовал бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает издание Axios, передает УНН.

Детали

"Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду включал два сюрприза: Илон Маск также был на линии, и Зеленский был несколько успокоен тем, что он услышал от избранного президента", - пишет издание со ссылкой на источники.

Разговор между Трампом и Зеленским длился около 25 минут. Зеленский поприветствовал Трампа, а новоизбранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности.

"Зеленский почувствовал, что разговор прошел хорошо и это не увеличило его беспокойство относительно победы Трампа. Это не оставило Зеленского чувство отчаяния", - отметил собеседник источника.

Во время разговора Маск также сказал, что будет продолжать поддерживать Украину спутниками Starlink.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с "исторической убедительной победой" на выборах. Во время разговора лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества и важность поддержания тесного диалога между странами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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