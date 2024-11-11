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Трамп выбрал нового посла в ООН: что известно о кандидате Элис Стефаник

Трамп выбрал нового посла в ООН: что известно о кандидате Элис Стефаник

Киев  •  УНН

18:15 • 5884 просмотра

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Дональд Трамп назначил республиканку Элис Стефаник кандидатом на пост посла США в ООН. Стефаник известна критикой ООН и противоречивой позицией по Украине - поддерживала санкции против рф, но голосовала против нового финансирования.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал республиканку Элис Стефаник своим кандидатом на пост посла в ООН, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Для меня большая честь выдвинуть Элис Стефаник на должность посла США в ООН в моем кабинете. Элис невероятно сильный, жесткий и умный борец за "Америку прежде всего", — сказал Трамп в своем заявлении, подтверждая сообщение CNN в воскресенье о том, что Стефаник была предложена эта роль.

Конгресвумен из Нью-Йорка, четвертая по рангу республиканка в Палате представителей, была верным союзником избранного президента и основным сборщиком средств для Республиканской партии.

Добавим

CNN отмечает, что выбор Стефаник свидетельствует о более агрессивной позиции США по отношению к ООН. Стефаник часто критиковала международную организацию, особенно за ее критику Израиля, и в прошлом месяце заявил, что администрация Байдена должна рассмотреть возможность "полной переоценки" финансирования США ООН, если Палестинская администрация продолжит добиваться отзыва членства Израиля в ООН.

По информации "Радио Свобода", она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов россии и увеличения военной помощи США в Украине перед вторжением рф.

Но в то же время конгрессвумен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 миллиарда долларов в этом году. Она оправдала такое решение тем, что "хотя и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за предоставление дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексики".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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