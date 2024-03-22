Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым

Компания Илона Маска Neuralink, которая тестирует нейрочипы для управления гаджетами силой мысли, планирует разработать аналогичный продукт для слепых, чтобы они могли видеть. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

По словам Маска, этот проект получит название Blindsight. Изобретатель рассказал, что чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них "не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink".

"Сначала зрение будет низким, как в ранней графике видеоигр Nintendo, но в конечном итоге может превысить нормальное человеческое зрение", - сказал он.

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