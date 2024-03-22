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Илон Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым
Компания Илона Маска Neuralink планирует разработать нейрочипы под названием Blindsight для восстановления зрения для слепых, которые успешно прошли испытания на обезьянах и имеют целью в конечном итоге превзойти нормальное человеческое зрение.
Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить больше систем ПВО и боеприпасов Украине
Зеленский призвал лидеров ЕС предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов, чтобы защитить ее города от российского террора и победить Путина в битве за украинское небо.
Совет МВФ завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования. Что это значит для Украины: объяснение НБУ
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, что позволяет немедленно выделить около $880 млн на поддержку расходов государственного бюджета Украины, международных резервов и макрофинансовой стабильности.
"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам
Лидеры ЕС согласились использовать деньги из замороженных российских активов для помощи Украине в закупке оружия, причем первый 1 миллиард евро может быть выделен до 1 июля, что отражает растущую необходимость в связи с войной в Украине.
США сбили две ракеты и беспилотник хуситов в Красном море
США сбили в Красном море две ракеты и беспилотник, запущенные повстанцами-хуситами из Йемена.
Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления Китая и Франции
Украина может отказаться от списка "международных спонсоров войны" из-за давления со стороны Китая, Франции, Австрии и Венгрии на попавшие в него компании, несмотря на поддержку Украины.
Украина в ближайшее время получит $880 млн - Минфин
Украина вскоре получит $880 млн от МВФ после успешного завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования, что открывает путь к четвертому траншу финансирования.
Чехия передала Украине еще два вертолета Ми-24
Чешская Республика передала Украине последние два из восьми вертолетов Ми-24/35 из своего арсенала.
Еврокомиссия готовится к введению тарифов на российское зерно
Европейская комиссия готовится ввести тарифы на зерновые продукты из Беларуси и России, чтобы предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном, остановить Россию от получения прибыли от экспорта в ЕС и обеспечить недопущение попадания на рынок ЕС нелегально экспортируемого ворованного украинского зерна.
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования
Совет директоров МВФ одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования Украины на сумму $15,6 млрд, что позволит Украине получить следующий транш в размере около $880 млн для покрытия важных бюджетных расходов и поддержания макрофинансовой стабильности.