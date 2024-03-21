Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с имплантом нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink в мозгу продемонстрировал, как играет в шахматы. Трансляция игры велась на странице компании в Х, передает УНН.

Детали

29-летний Нолан Арбо рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч.

Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор шахматной доски на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.

"Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", - сказал он.

Дополнение

Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером с помощью силы мысли.

Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг