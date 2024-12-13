SEC США выдвигает новые обвинения против Маска: что известно о 48-часовом ультиматуме

Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовит "многочисленные обвинения" против Илона Маска, об этом миллиардер написал в Х и опубликовал письмо своего адвоката, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

В письме адвоката Илона Маска указано мало деталей, в частности, речь идет о том, какие могут быть обвинения и скольких компаний Маска это касается. Однако адвокат Маска Алекс Спиро жалуется, что "персонал Комиссии выдвинул требование об урегулировании, согласно которому Маск должен будет в течение 48 часов либо согласиться на денежный платеж, либо столкнуться с обвинениями по многим пунктам".

Однако даже это не до конца понятно. Вероятно, что Маск заплатит штраф, а не возьмет деньги от SEC.

Отношения Маска с SEC, которую, по его словам, он не уважает, имеют долгую историю.

В 2018 году Маск заявил, что сделает Tesla частной, а затем через две недели признал, что Tesla останется публичной. Тогда SEC подала на него в суд из-за поста в Twitter, в котором говорилось, что он "обеспечил финансирование" для того, чтобы сделать Tesla частной. Маск добился договоренностей с агентством, заплатив 20 миллионов долларов, и покинул пост председателя правления Tesla. Также миллиардер согласился на "Twitter-няньку" или юриста, который контролировал бы его твиты. Затем Маск отказался от "Twitter-няньки". Так что дело дошло до Верховного суда, который отказался рассматривать его.

В письме эта история характеризуется как "более шести лет преследований".

Совсем недавно в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были попытки наложить санкции на Маска за то, что он не являлся на них на отдельном расследовании, касающемся его захвата Twitter. Судья отказался наложить на него санкции, поскольку он возместил Комиссии по ценным бумагам и биржам стоимость авиаперелета адвокатов, против которых выступил.

Из письма адвоката Маска не ясно, связаны ли выдвинутые Комитетом по ценным бумагам и биржам обвинения с делом Twitter или с чем-то еще. Ранее Reuters сообщал, что Министерство юстиции проверяет, действительно ли заявления Tesla об автономном вождении были мошенничеством с ценными бумагами. В 2023 году агентство Reuters сообщило, что законодатели попросили SEC проверить Neuralink в отношении комментариев Маска о безопасности мозгового устройства компании.

Маск также попросил своего искусственного интеллекта Грока нарисовать голову председателя SEC Гэри Генслера. Это было изображение улитки в деловом костюме, якобы отсылка к улитке Гэри из детского телевизионного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны".

Напомним

Состояние Илона Маска достигло рекордных $439,2 млрд после продажи акций SpaceX. Рост капитала связан с победой Трампа на выборах и успехами его компаний Tesla, SpaceX и xAI.