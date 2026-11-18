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Самая сложная сейчас ситуация с электроснабжением в Харьковской области, в Сумской области. Непросто в Днепровской и Полтавской областях. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра энергетики Дениса Шмыгаля, передает УНН.

Был доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации с нашим электроснабжением. Самая сложная сейчас ситуация в Харьковской области, в Сумской области. Непросто в Днепровской и Полтавской областях. Были удары по Одессе, были удары по Одесской области, по Николаевской, по Запорожью - сообщил Зеленский.

По его словам, повсюду работают ремонтные бригады, и все необходимое для восстановления электроснабжения на местах должно быть — силы, оборудование. Украина обеспечила этот ресурс для ремонтных работ.

Я хочу поблагодарить каждую бригаду, все коммунальные службы, энергокомпании, которые действительно эффективно выполняют эту работу. Очень стараемся, чтобы у людей был свет. Готовлю дополнительные пакеты с партнерами, чтобы гарантировать необходимое на следующие недели и месяцы. Я благодарю всех, кто с Украиной! - подытожил Зеленский.

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