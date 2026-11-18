Враг продолжает атаковать энергетику в Украине — Зеленский рассказал, где ситуация наиболее сложная
Киев • УНН
Сложнее всего с электроснабжением в Харьковской и Сумской областях. Ремонтные бригады восстанавливают сети после ударов по южным и восточным областям.
Самая сложная сейчас ситуация с электроснабжением в Харьковской области, в Сумской области. Непросто в Днепровской и Полтавской областях. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра энергетики Дениса Шмыгаля, передает УНН.
Был доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля о ситуации с нашим электроснабжением. Самая сложная сейчас ситуация в Харьковской области, в Сумской области. Непросто в Днепровской и Полтавской областях. Были удары по Одессе, были удары по Одесской области, по Николаевской, по Запорожью
По его словам, повсюду работают ремонтные бригады, и все необходимое для восстановления электроснабжения на местах должно быть — силы, оборудование. Украина обеспечила этот ресурс для ремонтных работ.
Я хочу поблагодарить каждую бригаду, все коммунальные службы, энергокомпании, которые действительно эффективно выполняют эту работу. Очень стараемся, чтобы у людей был свет. Готовлю дополнительные пакеты с партнерами, чтобы гарантировать необходимое на следующие недели и месяцы. Я благодарю всех, кто с Украиной!
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