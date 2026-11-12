В Комышувах на 11-е сутки после авиаудара рф нашли ещё двух погибших

В Комышувахе Запорожской области после российского авиаудара 2 ноября удалось обнаружить ещё двух погибших людей и фрагменты тел других жертв. На одиннадцатые сутки после атаки рф аварийно-поисковые работы продолжаются. Уже установлены личности 48 погибших. Об этом сообщили в ГУНП области 12 ноября, пишет УНН.

После последних трёх дней безрезультатных поисков наконец удалось обнаружить ещё двух погибших людей и фрагменты тел других погибших - сообщили в полиции.

На месте удара, как отмечается, работают криминалисты, следователи, расчёты ГСЧС. Воздушное прикрытие обеспечивает антидроновая группа полиции, указали в полиции.

Также к проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения ГСЧС Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей, кинологическая служба ГСЧС Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, отметили в полиции.

Тем временем специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят идентификацию деблокированных тел. На данный момент уже установлены личности 48 погибших - сообщили в полиции.

Как указано, полицейские и спасатели делают всё возможное, чтобы установить судьбу остальных людей, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами. А также — чтобы семьи наконец получили возможность достойно похоронить всех, чью жизнь жестоко оборвала оккупационная армия рф.

Дополнение

2 ноября россияне атаковали посёлок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Как сообщал врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал посёлок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трёхтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью.

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнеспособности громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в помещении прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Ранее сообщалось о 55 погибших. И что 19 человек ещё могли находиться под завалами.

Число погибших после авиаудара рф по Комышувахе возросло до 55