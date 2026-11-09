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Financial Times

Під руїнами у Комишувасі після авіаудару рф можуть бути ще 19 людей

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Після удару РФ по Комишувасі дістали тіла 55 загиблих, особи 30 встановили. Пошуки 19 можливих жертв тривають під атаками дронів.

Під руїнами у Комишувасі після авіаудару рф можуть бути ще 19 людей

Під руїнами після авіаудару рф по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада можуть залишатися 19 людей, пошуки тривають. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін 9 листопада у соцмережах, пише УНН.

У Комишувасі тривають пошуки та ідентифікація загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада. З-під завалів уже дістали тіла 55 людей. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами ще можуть залишатися 19 людей

- написав Семікін.

За кожною цифрою, зазначив він, - родини, які чекають звісток про своїх близьких і можливості гідно з ними попрощатися.

"Роботи тривають під постійною загрозою російських дронів. Ворог атакує людей і техніку. Поліцейські антидронових підрозділів прикривають місце трагедії", - повідомив Семікін.

Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. 

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

Кількість загиблих після авіаудару рф по Комишувасі зросла до 5507.11.26, 08:54 • 4438 переглядiв

Юлія Шрамко

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