Під руїнами у Комишувасі після авіаудару рф можуть бути ще 19 людей
Київ • УНН
Після удару РФ по Комишувасі дістали тіла 55 загиблих, особи 30 встановили. Пошуки 19 можливих жертв тривають під атаками дронів.
Під руїнами після авіаудару рф по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада можуть залишатися 19 людей, пошуки тривають. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін 9 листопада у соцмережах, пише УНН.
У Комишувасі тривають пошуки та ідентифікація загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада. З-під завалів уже дістали тіла 55 людей. Поліцейські встановили особи 30 загиблих. Під руїнами ще можуть залишатися 19 людей
За кожною цифрою, зазначив він, - родини, які чекають звісток про своїх близьких і можливості гідно з ними попрощатися.
"Роботи тривають під постійною загрозою російських дронів. Ворог атакує людей і техніку. Поліцейські антидронових підрозділів прикривають місце трагедії", - повідомив Семікін.
Доповнення
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.
Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.
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