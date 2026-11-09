Под руинами в Камышевахе после авиаудара рф могут находиться ещё 19 человек

Под руинами после авиаудара рф по Комышувахе в Запорожской области 2 ноября могут оставаться 19 человек, поиски продолжаются. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин 9 ноября в соцсетях, пишет УНН.

В Комышувахе продолжаются поиски и идентификация погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Из-под завалов уже извлекли тела 55 человек. Полицейские установили личности 30 погибших. Под руинами еще могут оставаться 19 человек - написал Семикин.

За каждой цифрой, отметил он, — семьи, которые ждут известий о своих близких и возможности достойно с ними попрощаться.

"Работы продолжаются под постоянной угрозой российских дронов. Враг атакует людей и технику. Полицейские антидроновых подразделений прикрывают место трагедии", — сообщил Семикин.

Дополнение

2 ноября россияне атаковали поселок Комышуваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учреждения образования, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Как сообщал и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал поселок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью.

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Число погибших после авиаудара рф по Комышувахе возросло до 55