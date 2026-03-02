Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении ядерного арсенала страны и усилении сил сдерживания. Это решение связано с ростом риска конфликтов, пересекающих ядерный порог.
Франция увеличит размер своего ядерного арсенала и усилит свои силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Сейчас мы переживаем период геополитических потрясений, связанных с риском", - сказал Макрон в речи, произнесенной с базы подводных лодок в Бретани.
Он добавил, что необходимо "усиление" французской модели сдерживания.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник должен был представить обновление для ядерной доктрины Франции, как сообщали СМИ, исключив возможность совместного европейского контроля и изложив, что Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика" при президенте США Дональде Трампе.