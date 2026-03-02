$43.100.11
Эксклюзив
15:45 • 84 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 2560 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 6914 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 10967 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 9394 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 11426 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 14280 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 24854 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 16027 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39878 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
публикации
Эксклюзивы
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 24854 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 134981 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 140360 просмотра
Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении ядерного арсенала страны и усилении сил сдерживания. Это решение связано с ростом риска конфликтов, пересекающих ядерный порог.

Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон

Франция увеличит размер своего ядерного арсенала и усилит свои силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Сейчас мы переживаем период геополитических потрясений, связанных с риском", - сказал Макрон в речи, произнесенной с базы подводных лодок в Бретани.

Он добавил, что необходимо "усиление" французской модели сдерживания.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник должен был представить обновление для ядерной доктрины Франции, как сообщали СМИ, исключив возможность совместного европейского контроля и изложив, что Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика" при президенте США Дональде Трампе.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция