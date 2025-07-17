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68 команд, слепая жеребьевка, без дополнительного времени: УАФ представила обновленный формат проведения Кубка Украины

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Украинская ассоциация футбола представила обновленный формат Кубка Украины сезона 2025/2026, предусматривающий увеличение количества команд до 68, включая любительские. Изменения коснутся регламента проведения матчей, распределения призовых и системы жеребьевки.

68 команд, слепая жеребьевка, без дополнительного времени: УАФ представила обновленный формат проведения Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола в столичном Доме футбола представила обновленный формат проведения Кубка Украины сезона 2025/2026. В частности, предусматривается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд. Об этом заявил технический директор УАФ Игорь Дедишин во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

К участию в Кубке согласились 68 команд, которые дали подтверждение. Среди них - 48 профессиональных команд, 20 любительских. Хочу сделать акцент именно на любительских командах, потому что у нас была идея и желание максимально расширить географию Кубка Украины, чтобы это действительно стало общенациональным соревнованием, и соревнованием не только для профессиональных клубов, но и для клубов из так называемых глубинок

- сказал Дедишин.

Он отметил, что этапы Кубка будут состоять из 6 этапов, а 7 этап - финал турнира, который, предварительно, пройдет 20 мая 2026 года.

Мы предложили, что клубы, выигравшие Кубки областей, соревновались в квалификационном раунде. Там мы применяем региональный принцип, чтобы обеспечить клубам мягкое участие в этом турнире, потому что это любительские клубы, и понимаем, что финансовое состояние их не на очень высоком уровне, но это даст возможность принять полноценное участие в Кубке Украины. В квалификационном раунде будет применен региональный принцип, чтобы были небольшие разъезды, небольшие финансовые нагрузки на эти клубы. Но уже с этого раунда у нас будет задействована система призовых и на каждом этапе они будут расти. Мы изменили подход к тому, как распределять призовые… клубы высказались за то, чтобы распределение расходов на арбитраж осуществлялось 50/50

- добавил Дедишин.

По его словам, было изменено распределение призовых, из которых 70% получит команда хозяев, и 30% получит команда гостей, чтобы компенсировать расходы на логистику и арбитраж.

Также он подчеркнул, что в регламенте соревнований было отменено дополнительное время после завершения основного - сразу будут пенальти, что, по словам Дедишина, даст шанс для "маленьких" клубов получить возможность конкурировать с командами выше рангом. Также был увеличен призовой фонд турнира на 25%.

Кроме того, начиная с 1/8 будет обеспечен слепой жребий, который будет обеспечивать и хозяев поля, и соперников на поле, независимо от дивизиона, который представляет тот или иной клуб.

Трансляции матчей состоятся на УПЛ ТВ, которые будут доступны на ОТТ платформах, а также Youtube.

Напомним

Украинская ассоциация футбола представила новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава".

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Украина
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