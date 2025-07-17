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68 команд, сліпий жереб, без додаткового часу: УАФ презентувала оновлений формат проведення Кубку України

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Українська асоціація футболу презентувала оновлений формат Кубку України сезону 2025/2026, що передбачає збільшення кількості команд до 68, включно з аматорськими. Зміни торкнуться регламенту проведення матчів, розподілу призових та системи жеребкування.

68 команд, сліпий жереб, без додаткового часу: УАФ презентувала оновлений формат проведення Кубку України

Українська асоціація футболу у столичному Будинку футболу презентувала оновлений формат проведення Кубку України сезону 2025/2026. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, сліпий жереб, зміна регламенту проведення матчів та участь аматорських команд. Про це заявив технічний директор УАФ Ігор Дедишин під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

До участі у Кубці огодилися 68 команд, які дали підтвердження. Серед них - 48 професійних команд, 20 аматорських. Хочу зробити акцент саме на аматорських командах, тому що в нас була ідея і бажання максимально розширити географію Кубка України, щоб це справді стало загальнонаціональним змаганням, і змаганням не лише для професійних клубів, а й для клубів з так званих глибинок

- сказав Дедишин.

Він зазначив, що етапи Кубка будуть складатися із 6 етапів, а 7 етап - фінал турніру, який, попередньо, пройде 20 травня 2026 року.

Ми запропонували, що клуби, які виграли Кубки областей змагалися в кваліфікаційному раунді. Там ми застосовуємо регіональний принцип, щоб забезпечити клубам м’яку участь у цьому турнірі, тому що це аматорські клуби, і розуміємо, що фінансовий стан їх не на дуже високому рівні, але це дасть можливість взяти повноцінну участь у Кубці України. В кваліфікаційному раунді буде застосовано регіональний принцип, щоб були невеликі роз’їзди, невеликі фінансові навантаження на ці клуби. Але вже з цього раунду в нас буде задіяна система призових і на кожному етапі вони будуть зростати. Ми змінили підхід до того, як розподіляти призові… клуби висловилися за те, щоб розподіл витрат на арбітраж здійснювався 50/50

- додав Дедишин.

За його словами, було змінено розподіл призових, з яких 70% отримає команда господар, і 30% отримає команда гостей, щоб компенсувати видатки на логістику та арбітраж.

Також він наголосив, що у регламенті змагань було відмінено додатковий час після завершення основного - одразу будуть пенальті, що за словами Дедишина, дасть шанс для "маленьких" клубів отримати можливість конкурувати з командами вищими за рангом. Також було збільшено призовий фонд турніру на 25%.

Окрім того, починаючи з 1/8 буде забезпечено сліпий жереб, який буде забезпечувати і господарів поля, і суперників на полі, незалежно від дивізіону, який представляє тей, чи інший клуб.

Трансляції матчів відбудуться на УПЛ ТБ, які будуть доступні на ОТТ платформах, а також Youtube.

Нагадаємо

Українська асоціація футболу презентувала новий дизайн трофею Кубка України. Кубок виконаний у ідеї козацтва, а на трофеї красується гасло "Собі – честь, Україні – слава".

Павло Башинський

Павло Башинський

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