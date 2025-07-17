68 команд, сліпий жереб, без додаткового часу: УАФ презентувала оновлений формат проведення Кубку України

Українська асоціація футболу у столичному Будинку футболу презентувала оновлений формат проведення Кубку України сезону 2025/2026. Зокрема передбачається збільшення команд до 68, сліпий жереб, зміна регламенту проведення матчів та участь аматорських команд. Про це заявив технічний директор УАФ Ігор Дедишин під час пресконференції, передає УНН.

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До участі у Кубці огодилися 68 команд, які дали підтвердження. Серед них - 48 професійних команд, 20 аматорських. Хочу зробити акцент саме на аматорських командах, тому що в нас була ідея і бажання максимально розширити географію Кубка України, щоб це справді стало загальнонаціональним змаганням, і змаганням не лише для професійних клубів, а й для клубів з так званих глибинок - сказав Дедишин.

Він зазначив, що етапи Кубка будуть складатися із 6 етапів, а 7 етап - фінал турніру, який, попередньо, пройде 20 травня 2026 року.

Ми запропонували, що клуби, які виграли Кубки областей змагалися в кваліфікаційному раунді. Там ми застосовуємо регіональний принцип, щоб забезпечити клубам м’яку участь у цьому турнірі, тому що це аматорські клуби, і розуміємо, що фінансовий стан їх не на дуже високому рівні, але це дасть можливість взяти повноцінну участь у Кубці України. В кваліфікаційному раунді буде застосовано регіональний принцип, щоб були невеликі роз’їзди, невеликі фінансові навантаження на ці клуби. Але вже з цього раунду в нас буде задіяна система призових і на кожному етапі вони будуть зростати. Ми змінили підхід до того, як розподіляти призові… клуби висловилися за те, щоб розподіл витрат на арбітраж здійснювався 50/50 - додав Дедишин.

За його словами, було змінено розподіл призових, з яких 70% отримає команда господар, і 30% отримає команда гостей, щоб компенсувати видатки на логістику та арбітраж.

Також він наголосив, що у регламенті змагань було відмінено додатковий час після завершення основного - одразу будуть пенальті, що за словами Дедишина, дасть шанс для "маленьких" клубів отримати можливість конкурувати з командами вищими за рангом. Також було збільшено призовий фонд турніру на 25%.

Окрім того, починаючи з 1/8 буде забезпечено сліпий жереб, який буде забезпечувати і господарів поля, і суперників на полі, незалежно від дивізіону, який представляє тей, чи інший клуб.

Трансляції матчів відбудуться на УПЛ ТБ, які будуть доступні на ОТТ платформах, а також Youtube.

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