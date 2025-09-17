Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
Київ • УНН
З 17 вересня розпочинається розіграш 1/16 фіналу Кубку України, де долучаються 4 учасники єврокубків. УНН публікує розклад матчів та інформацію про трансляції.
Сьогодні, 17 вересня, і до наступної середи українських вболівальників порадує розіграш 1/16 фіналу Кубку України. На цій стадії доєднуються 4 учасники єврокубків від України. УНН розповідає розклад матчів, та де подивитися.
Деталі
На стадії 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу, а також чотири представники України в єврокубках (київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія").
Середа 17 вересня
- "Металіст" (Харків) — “ЛНЗ” (Черкаси). 13:00 - 0:2
- "Чернігів" (Чернігів) — "Кривбас" (Крививй Ріг). 13:00 - 1:1 (пен. 1:3)
- "Полісся" (Ставки, Київська обл.) — "Шахтар" (Донецьк). 15:30
- "Лівий берег" (Київ) — "Вікторія" (Суми). 15:30
- "Олександрія" (Олександрія) — "Динамо" (Київ). 18:00
Четвер 18 вересня
- "Металург" (Запоріжжя) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь). 13:00
- "Буковина" (Чернівці) — "Карпати" (Львів). 15:30
- "Нива" (Тернопіль) — "Полтава" (Полтава). 18:00
Вівторок 23 вересня
- "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) — "Лісне" (Київ). 13:00
- "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) — "Агробізнес" (Волочиськ). 15:30
Середа 24 вересня
- "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Чорноморець" (Одеса). 13:00
- "Інгулець" (Петрове) — "Поділля" (Хмельницький). 13:00
- "Нива" (Вінниця) — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні). 15:30
- "Локомотив" (Київ) — "Верес" (Рівне). 15:30
- "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) — "Металіст 1925" (Харків). 15:30
- "Рух" (Львів) — "Полісся" (Житомир). 18:00
Трансляції матчів відбудуться на УПЛ ТБ, які будуть доступні на ОТТ платформах, а також Youtube.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у липні Українська асоціація футболу презентувала оновлений формат Кубку України сезону 2025/2026, що передбачає збільшення кількості команд до 68, включно з аматорськими. Зміни торкнуться регламенту проведення матчів, розподілу призових та системи жеребкування.
Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься одразу в серії пенальті.
