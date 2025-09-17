$41.180.06
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 19232 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 25033 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 27445 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 83459 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 103914 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 50975 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60923 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 98022 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31250 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу

Київ • УНН

 • 538 перегляди

З 17 вересня розпочинається розіграш 1/16 фіналу Кубку України, де долучаються 4 учасники єврокубків. УНН публікує розклад матчів та інформацію про трансляції.

Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу

Сьогодні, 17 вересня, і до наступної середи українських вболівальників порадує розіграш 1/16 фіналу Кубку України. На цій стадії доєднуються 4 учасники єврокубків від України. УНН розповідає розклад матчів, та де подивитися. 

Деталі

На стадії 1/16 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу, а також чотири представники України в єврокубках (київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія").

Середа 17 вересня

  • "Металіст" (Харків) — “ЛНЗ” (Черкаси). 13:00 - 0:2
    • "Чернігів" (Чернігів) — "Кривбас" (Крививй Ріг). 13:00 - 1:1 (пен. 1:3)
      • "Полісся" (Ставки, Київська обл.) — "Шахтар" (Донецьк). 15:30
        • "Лівий берег" (Київ) — "Вікторія" (Суми). 15:30
          • "Олександрія" (Олександрія) — "Динамо" (Київ). 18:00

            Четвер 18 вересня

            • "Металург" (Запоріжжя) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь). 13:00
              • "Буковина" (Чернівці) — "Карпати" (Львів). 15:30
                • "Нива" (Тернопіль) — "Полтава" (Полтава). 18:00

                  Вівторок 23 вересня

                  • "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) — "Лісне" (Київ). 13:00
                    • "Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) — "Агробізнес" (Волочиськ). 15:30

                      Середа 24 вересня

                      • "Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) — "Чорноморець" (Одеса). 13:00
                        • "Інгулець" (Петрове) — "Поділля" (Хмельницький). 13:00
                          • "Нива" (Вінниця) — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні). 15:30 
                            • "Локомотив" (Київ) — "Верес" (Рівне). 15:30
                              • "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) — "Металіст 1925" (Харків). 15:30
                                • "Рух" (Львів) — "Полісся" (Житомир). 18:00

                                  Трансляції матчів відбудуться на УПЛ ТБ, які будуть доступні на ОТТ платформах, а також Youtube.

                                  Доповнення

                                  Як раніше повідомляв УНН, у липні Українська асоціація футболу презентувала оновлений формат Кубку України сезону 2025/2026, що передбачає збільшення кількості команд до 68, включно з аматорськими. Зміни торкнуться регламенту проведення матчів, розподілу призових та системи жеребкування.

                                  Переможці одноматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься одразу в серії пенальті.

                                  68 команд, сліпий жереб, без додаткового часу: УАФ презентувала оновлений формат проведення Кубку України 17.07.25, 15:26 • 4313 переглядiв

                                  Павло Башинський

                                  СпортПублікації