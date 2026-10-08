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"путин сам сядет за стол переговоров": Зеленский призвал США открыть Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Зеленский призвал США открыть Starlink для Украины и усилить её противовоздушную оборону. Он считает, что необходимые возможности уже есть.

"путин сам сядет за стол переговоров": Зеленский призвал США открыть Starlink для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь Украине защитить небо и предоставить необходимые возможности Starlink. Об этом он заявил в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

Детали

Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану? Всё там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает?

- заявил он.

Также Зеленский заявил, что Китай приближается к созданию альтернативы Starlink, которую передает россии.

Я откровенно говорил — дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать там, и тогда Путин сядет за стол переговоров

 - добавил он.

В то же время Президент Украины выразил убеждение, что США уже располагают необходимыми возможностями для такой помощи.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня и завтра, 8 и 9 октября, состоятся "важные переговоры" с партнерами, от которых ожидается "конкретный результат" по усилению украинской защиты.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Старлинк
Израиль
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран