"путин сам сядет за стол переговоров": Зеленский призвал США открыть Starlink для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь Украине защитить небо и предоставить необходимые возможности Starlink. Об этом он заявил в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

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Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану? Всё там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает? - заявил он.

Также Зеленский заявил, что Китай приближается к созданию альтернативы Starlink, которую передает россии.

Я откровенно говорил — дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать там, и тогда Путин сядет за стол переговоров - добавил он.

В то же время Президент Украины выразил убеждение, что США уже располагают необходимыми возможностями для такой помощи.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня и завтра, 8 и 9 октября, состоятся "важные переговоры" с партнерами, от которых ожидается "конкретный результат" по усилению украинской защиты.