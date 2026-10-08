Переговорная команда Украины отправится в США ещё до конца недели - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что украинская переговорная команда в ближайшие дни прибудет в США. Киев ожидает усиления санкций и помощи.
Украинская переговорная команда еще до конца этой недели отправляется в США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам 8 октября, пишет УНН.
Детали
"Соединенные Штаты Америки должны повысить градус. Санкционными и другими шагами. И финансовой помощью. И отдельной помощью в области противовоздушной обороны для Украины. И такими шагами показывать путину. И заставлять его сесть за стол переговоров. Важные моменты", — сказал Президент.
Наша переговорная команда сегодня в Европе. Завтра-послезавтра будет в Соединенных Штатах Америки. И я надеюсь, что все соответствующие сигналы будут доведены до Соединенных Штатов Америки
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