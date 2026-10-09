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Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios

Киев • УНН

 • 15041 просмотра

Представители США обсудят в Майами с Украиной и Европой новые предложения по войне. Позже они могут встретиться с путиным в Москве.

Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут поехать в москву в этом месяце для переговоров с главой кремля владимиром путиным. Это произойдет после того, как они встретятся с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками в Майами в пятницу, чтобы представить "новые идеи и предложения" по выходу из тупика российско-украинской войны. Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа надеется добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс США и до того, как "Украину охватит суровая зима".

"Одна из идей — частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру и поставки зерна", — говорится в публикации. Хотя Украина заявила, что готова сделать этот шаг, россия не проявила особой готовности.

"Они все нервничают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются посредничать между сторонами с целью выработки единого предложения", — сказал источник в США.

"Уиткофф и Кушнер могут поехать в москву позднее в этом месяце для дальнейших переговоров с путиным", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Украинский чиновник заявил, что, "несмотря на скептицизм в Киеве, промежуточные выборы в США и потребность россии в ослаблении санкций могут привести к тому, что путин согласится на определенное прекращение огня".

Посланники встретились с Трампом

Уиткофф и Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом в четверг, чтобы представить последнее предложение США и узнать его мнение перед переговорами в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня, сообщил американский чиновник.

Министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхэм также присутствовали на встрече.

Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы08.10.26, 21:06 • 14391 просмотр

От украинской стороны примут участие руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, директор Службы внешней разведки Рустем Умеров, дипломатический советник Сергей Кислица и член парламента Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.

Источник в США сообщил, что "стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты конфликта".

Дополнение

Уиткофф и Кушнер посетили москву и Киев в начале сентября. С тех пор они работают с россиянами и украинцами над обновленной мирной инициативой, пишет издание.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в четверг на пресс-конференции в Лиссабоне, что война зашла в "тупик". Он подчеркнул, что США хотят предотвратить дальнейшую эскалацию боевых действий в следующем месяце и найти способ прекратить войну.

Зеленский заявил журналистам в четверг, что Украина обсуждает с США возможность прекращения огня в энергетической и зерновой сферах.

"Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу что-то сказать, а потом россия, как всегда, сделает противоположное назло. Так что давайте подождем и увидим", — сказал он.

Юлия Шрамко

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