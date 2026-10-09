Встреча США и Украины в Майами: СМИ узнали, на чем сосредоточатся переговоры
Киев • УНН
Посланники Трампа встретятся с украинскими представителями 9 октября в Майами. К переговорам присоединятся союзники, НАТО и ЕС.
В администрации США назвали темы переговоров посланников президента Дональда Трампа и украинских переговорщиков в Майами 9 октября. Об этом сообщает RFE/RL, пишет УНН.
Детали
"США и Украина проведут переговоры в Майами 9 октября, чтобы обсудить предложения, направленные на прекращение войны в Украине, на фоне непрекращающихся российских ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Киеве и других городах накануне зимы", - говорится в публикации.
Белый дом подтвердил, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с представителями Украины 9 октября, "чтобы обсудить новое совместное предложение, охватывающее все аспекты конфликта и направленное на прекращение войны".
Высокопоставленный чиновник администрации США сообщил RFE/RL, что встреча "предоставит возможность определить сферы, в которых стороны конфликта могут сотрудничать, даже если их позиции остаются различными".
Предыдущие встречи дали практические результаты, включая обмен пленными, сказал чиновник.
После первой встречи состоится более широкая сессия с участием представителей европейских союзников, НАТО и ЕС.
Источники, знакомые с планами, сообщили, что "встреча в Майами будет сосредоточена на предложениях, которые американские переговорщики начали разрабатывать с российскими и украинскими собеседниками во время недавних визитов в регион".
Расширенная встреча с участием советников по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО, ЕС и Европейского командования США запланирована на 11:30 утра по местному времени. Ожидается, что переговоры возобновятся позднее, в 13:45.
Ожидается также участие представителей Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США.
Повестка дня также "включает план послевоенного процветания и восстановления Украины, а также другие аспекты потенциального урегулирования", сообщили источники.
Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios09.10.26, 08:28 • 23997 просмотров