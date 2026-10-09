Зустріч США та України у Маямі: ЗМІ дізналися, на чому зосередяться переговори
Київ • УНН
Посланці Трампа зустрінуться з українськими представниками 9 жовтня в Маямі. До переговорів долучаться союзники, НАТО та ЄС.
В адміністрації США назвали теми переговорів посланців президента Дональда Трампа і українських перемовників у Маямі 9 жовтня. Про це повідомляє RFE/RL, пише УНН.
Деталі
"США та Україна проведуть переговори в Маямі 9 жовтня, щоб обговорити пропозиції, спрямовані на припинення війни в Україні, на тлі безперервних російських ударів по життєво важливих об'єктах інфраструктури в Києві та інших містах напередодні зими", - ідеться у публікації.
Білий дім підтвердив, що посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з представниками України 9 жовтня, "щоб обговорити нову спільну пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та спрямована на припинення війни".
Високопоставлений чиновник адміністрації США повідомив RFE/RL, що зустріч "надасть можливість визначити сфери, де сторони конфлікту можуть співпрацювати, навіть якщо їхні позиції залишаються різними".
Попередні зустрічі дали практичні результати, включаючи обмін полоненими, сказав чиновник.
Після першої зустрічі відбудеться ширша сесія за участю представників європейських союзників, НАТО та ЄС.
Джерела, знайомі з планами, повідомили, що "зустріч у Маямі буде зосереджена на пропозиціях, які американські переговірники почали розробляти з російськими та українськими співрозмовниками під час нещодавніх візитів до регіону".
Розширена зустріч за участю радників з національної безпеки з Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО, ЄС та Європейського командування США запланована на 11:30 ранку за місцевим часом. Очікується, що переговори відновляться пізніше о 13:45.
Очікується також участь представників Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США.
Порядок денний також "включає план післявоєнного процвітання та відбудови України та інші аспекти потенційного врегулювання", повідомили джерела.
Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios09.10.26, 08:28 • 24126 переглядiв