Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
Українські, американські та європейські представники обговорять у Маямі нові пропозиції щодо припинення війни з Росією. Посланці Трампа можуть вирушити до Москви.
Українська делегація перемовників уже прибула до Маямі у США на переговори з посланцями президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу 9 жовтня у X, пише УНН.
Делегація України прибула до Маямі для переговорів з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером
За його даними, "зустрічі відбудуться на приватному курорті Віткоффа".
Європейські представники, вказав він, також присутні.
"Обговорення зосереджується на нових пропозиціях щодо припинення війни з росією", - повідомив Рауфоглу.
Він повідомив, що обговорення розпочинаються о 9 годині за місцевим часом.
Спочатку, за його інформацією, зустрінуться представники України і США. "Об 11:30 - українці/E3/НАТО/ЄС/Єврокомісія; 13:00 - перерва; 13:40 - продовження обговорення", - написав Рауфоглу.
Доповнення
Як повідомлялося, від українського боку візьмуть участь керівник Офісу Президента Володимира Зеленського Кирило Буданов, директор Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, дипломатичний радник Сергій Кислиця та член парламенту Давид Арахамія. США також запросили радників з національної безпеки з Великої Британії, Франції та Німеччини, а також посадовців НАТО та ЄС.
Зустріч з українськими перемовниками та європейськими чиновниками в Маямі 9 жовтня, за повідомленнями, спрямована на те, щоб представити "нові ідеї та пропозиції" щодо виходу з глухого кута російсько-української війни.
Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер потім можуть поїхати до москви - цього місяця - для переговорів з главою кремля володимиром путіним.
Зустріч США та України у Маямі: ЗМІ дізналися, на чому зосередяться переговори09.10.26, 13:04 • 4086 переглядiв