Украинскую делегацию шокировало решение Трампа относительно топлива из РФ — СМИ
Киев • УНН
Киев не предупредили о разрешении на экспорт российского дизельного топлива. США обвинили Зеленского в отсутствии прогресса и пригрозили прекратить обмен разведданными.
Украинские переговорщики были шокированы решением Дональда Трампа разрешить экспорт российского дизельного топлива. Об этом сообщает The Kyiv Independent, передает УНН.
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По данным издания, Киев заранее не предупредили, а сама встреча оставила у украинской стороны впечатление, что ее использовали как "прикрытие" для сделки с москвой.
Там была не только наша делегация, но и европейская. Все сидели там как дураки
Американские представители, как утверждают источники издания, возложили на Владимира Зеленского ответственность за отсутствие прогресса и пригрозили прекратить обмен разведданными, которые помогают Украине наносить удары по целям в россии.
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Встреча представителей Украины, США, европейских государств и НАТО в Майами, посвященная поиску путей деэскалации и завершения войны, закончилась раньше, чем планировалось.
Украинские переговорные группы завершили работу в США и 10 октября вернулись домой.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с россией о завершении войны".