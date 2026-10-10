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Украинскую делегацию шокировало решение Трампа относительно топлива из РФ — СМИ

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Киев не предупредили о разрешении на экспорт российского дизельного топлива. США обвинили Зеленского в отсутствии прогресса и пригрозили прекратить обмен разведданными.

Украинскую делегацию шокировало решение Трампа относительно топлива из РФ — СМИ

Украинские переговорщики были шокированы решением Дональда Трампа разрешить экспорт российского дизельного топлива. Об этом сообщает The Kyiv Independent, передает УНН.

Подробности

По данным издания, Киев заранее не предупредили, а сама встреча оставила у украинской стороны впечатление, что ее использовали как "прикрытие" для сделки с москвой.

Там была не только наша делегация, но и европейская. Все сидели там как дураки

- так описал встречу представитель украинской группы, имя которого пока неизвестно.

Американские представители, как утверждают источники издания, возложили на Владимира Зеленского ответственность за отсутствие прогресса и пригрозили прекратить обмен разведданными, которые помогают Украине наносить удары по целям в россии.

Дополнительно

Встреча представителей Украины, США, европейских государств и НАТО в Майами, посвященная поиску путей деэскалации и завершения войны, закончилась раньше, чем планировалось.

Украинские переговорные группы завершили работу в США и 10 октября вернулись домой.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, который, по его словам, "способен договориться с россией о завершении войны".

Евгений Устименко

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Киев