Резкий рост цен на нефть в сентябре не принес российскому бюджету соответствующего увеличения доходов. Значительную часть собранных налогов Кремль вынужден возвращать нефтяным компаниям, компенсируя им расходы на поддержку внутреннего рынка топлива. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В сентябре валовые поступления от нефтегазовых налогов составили около $10,16 млрд. После компенсаций и налоговых отчислений в бюджет поступило лишь $5,28 млрд — на 22,3% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Почти половину собранных средств государство фактически вернуло сектору — говорится в сообщении.

Больше всего выросли выплаты по топливному демпферу — с $2,30 млрд в августе до $3,56 млрд в сентябре. Это на 55% больше за месяц и крупнейшая сумма с апреля 2022 года.

Как отмечают в разведке, высокие цены на нефть лишь увеличивают сумму таких компенсаций. Чем выгоднее продавать нефть на внешних рынках, тем больше становится разница с внутренними ценами, которую государство компенсирует производителям топлива.

Ситуацию усугубляет сокращение производства нефтепродуктов. Из-за дефицита топлива Кремль ограничивает его экспорт и наращивает импорт. В августе–сентябре морские поставки нефтепродуктов в рф составляли около 350–370 тыс. тонн в месяц. Компенсации распространили и на импортное топливо, перекладывая дополнительные расходы на федеральный бюджет.

За январь–сентябрь нефтегазовые доходы бюджета рф сократились на 17,2% в годовом выражении — до $63,82 млрд. В то же время нефтяные компании получили около $25,7 млрд компенсаций.

На этом фоне минфин рф снизил прогноз нефтегазовых доходов на 2026 год до $88,4 млрд — на 14,5% меньше предыдущей оценки. За девять месяцев бюджет получил около 72% нового годового плана.

Для российского бюджета проблема уже не только в цене на нефть. Сокращение переработки и дефицит топлива заставляют Кремль тратить всё больше средств на поддержание внутреннего рынка. Если перебои на НПЗ продолжатся, высокие цены на нефть не компенсируют эти расходы, а нефтегазовый сектор будет оставаться источником всё более слабых бюджетных доходов — добавили в СЗРУ.

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