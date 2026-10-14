Рост цен на нефть не спасает бюджет рф от падения доходов - разведка

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 5542 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10690 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10812 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12114 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11575 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13212 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13205 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13801 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13023 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12642 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12511 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19604 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19729 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17711 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8912 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35617 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36680 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40006 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53133 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78683 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1356 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2638 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3450 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4476 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5620 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Рост цен на нефть не спасает бюджет рф от падения доходов - разведка

Киев • УНН

 • 7014 просмотра

В сентябре бюджет рф получил лишь $5,28 млрд нефтегазовых доходов, что на 22,3% меньше, чем годом ранее. Компенсации нефтяникам достигли $25,7 млрд.

Рост цен на нефть не спасает бюджет рф от падения доходов - разведка

Резкий рост цен на нефть в сентябре не принес российскому бюджету соответствующего увеличения доходов. Значительную часть собранных налогов Кремль вынужден возвращать нефтяным компаниям, компенсируя им расходы на поддержку внутреннего рынка топлива. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В сентябре валовые поступления от нефтегазовых налогов составили около $10,16 млрд. После компенсаций и налоговых отчислений в бюджет поступило лишь $5,28 млрд — на 22,3% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Почти половину собранных средств государство фактически вернуло сектору

— говорится в сообщении.

Больше всего выросли выплаты по топливному демпферу — с $2,30 млрд в августе до $3,56 млрд в сентябре. Это на 55% больше за месяц и крупнейшая сумма с апреля 2022 года.

Как отмечают в разведке, высокие цены на нефть лишь увеличивают сумму таких компенсаций. Чем выгоднее продавать нефть на внешних рынках, тем больше становится разница с внутренними ценами, которую государство компенсирует производителям топлива.

Ситуацию усугубляет сокращение производства нефтепродуктов. Из-за дефицита топлива Кремль ограничивает его экспорт и наращивает импорт. В августе–сентябре морские поставки нефтепродуктов в рф составляли около 350–370 тыс. тонн в месяц. Компенсации распространили и на импортное топливо, перекладывая дополнительные расходы на федеральный бюджет.

За январь–сентябрь нефтегазовые доходы бюджета рф сократились на 17,2% в годовом выражении — до $63,82 млрд. В то же время нефтяные компании получили около $25,7 млрд компенсаций.

На этом фоне минфин рф снизил прогноз нефтегазовых доходов на 2026 год до $88,4 млрд — на 14,5% меньше предыдущей оценки. За девять месяцев бюджет получил около 72% нового годового плана.

Для российского бюджета проблема уже не только в цене на нефть. Сокращение переработки и дефицит топлива заставляют Кремль тратить всё больше средств на поддержание внутреннего рынка. Если перебои на НПЗ продолжатся, высокие цены на нефть не компенсируют эти расходы, а нефтегазовый сектор будет оставаться источником всё более слабых бюджетных доходов

— добавили в СЗРУ.

В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти11.10.26, 06:15 • 19127 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира