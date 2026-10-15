Нафта Brent подешевшала на тлі розгляду США послаблення санкцій проти російського "тіньового флоту"

Ціни на нафту марки Brent у четвер, 15 жовтня, впали приблизно на 1%. Це сталося на тлі того, як потенційні кроки США щодо послаблення обмежень на танкери російського "тіньового флоту" "заспокоїли побоювання щодо високих цін". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Міжнародний бенчмарк Brent впав в ціні на 1,03 долара, або 0,97%, до 105,03 долара за барель до 13:26 за Гринвічем (16:26 за Києвом).

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,04 долара, або 1,09%, до 96,13 долара за барель, що було зумовлено очікуваннями значного скорочення запасів у США за тиждень.

Ціни на нафту впали після того, як американський чиновник заявив у середу, що адміністрація США розглядає можливість послаблення санкцій проти деяких нерегульованих російських танкерів, що може допомогти знизити ставки фрахту та підвищити гнучкість у постачанні дизельного пального, сказав аналітик PVM Oil Джон Еванс.

Трамп хоче послабити санкції проти "тіньового флоту", який перевозить російську нафту – Reuters

Обговорення відбуваються через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово скасував санкції на російське дизельне пальне, "щоб пом'якшити зростання цін у світі", пише видання. За словами американського чиновника, нові переговори зосереджені на тому, щоб Вашингтон потенційно дозволив перевезення "легальної нафти" на суднах, на які раніше були накладені санкції.

Однак ціни все ще знаходять підтримку через ескалацію конфлікту між Саудівською Аравією та єменськими хуситами, а також через поновлення атак на судна в регіоні.

Контейнеровоз і суховантаж затонули поблизу Ормузької протоки після того, як їх в окремих інцидентах уразили снаряди, повідомили чиновники у сфері судноплавства в середу.

Атак навколо водного шляху побільшало за останні 10 днів, і Іран заявив, що посилює удари у відповідь на блокаду США його портів та жорсткіші санкції, запроваджені минулого місяця.

"Триваючий конфлікт між Саудівською Аравією та хуситами зберігає геополітичну перевагу на ринках нафти, але енергетична інфраструктура не зазнавала атак протягом останніх кількох днів", - йдеться в примітці аналітиків MUFG.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив FT про зняття блокування з ударів по російських НПЗ.

Вивільнення запасів дизеля

Іспанія вивільнить 4,4 мільйона барелів зі стратегічних резервів у жовтні, повідомив у четвер представник Міністерства енергетики, коли Міжнародне енергетичне агентство розпочало зустріч, на якій, як очікується, буде уточнено деталі вивільнення 100 мільйонів барелів нафтових запасів, включаючи дизельне пальне, з акцентом на терміни та масштаби цього кроку.

У США запаси нафти та дистилятів минулого тижня впали, тоді як запаси бензину зросли, повідомили джерела на ринку в середу, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

Запаси нафти впали на 11,1 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 жовтня, повідомили джерела. Це було набагато більшою кількістю, ніж очікували аналітики, опитані Reuters.