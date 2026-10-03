Трамп объявил о единовременных выплатах по $90 для более чем 20 млн американцев
Киев • УНН
Более 20 млн американцев единовременно получат по $90 в начале октября. Средства поступят переводом или чеком из фонда Medicare.
Президент США Дональд Трамп заявил о единовременной выплате по $90 более чем 20 млн американцев, которые пользуются программой медицинского страхования Medicare. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Президент Дональд Трамп заявил, что правительство США направит единовременную выплату в размере $90 более чем 20 миллионам американцев, являющимся участниками Medicare — программы медицинского страхования для пожилых людей
Поздно вечером в пятницу Трамп сообщил в социальных сетях, что выплаты будут осуществляться из Фонда совершенствования Medicare (Medicare Improvement Fund). По его словам, Конгресс выделил этому фонду $2 млрд для улучшения программы Medicare, работающей по принципу оплаты за оказанные услуги (fee-for-service).
Эти средства должны помочь компенсировать расходы на ежемесячные страховые взносы
Белый дом опубликовал на своем сайте некоторые детали плана Трампа, отметив, что большинство пожилых людей, имеющих право на выплату, получат ее в виде прямого перевода в размере 90 долларов в начале октября.
Те, кто не пользуется прямыми депозитами, получат чек, который также будет отправлен в начале октября на почтовый адрес, зарегистрированный в Medicare, сообщили в Белом доме.
Как отмечает издание, это объявление стало очередным в ряду финансовых обещаний, которые лидер республиканцев дает избирателям накануне ноябрьских промежуточных выборов, на которых будет решаться вопрос контроля над Конгрессом.
В настоящее время Республиканская партия Трампа располагает незначительным большинством как в Сенате, так и в Палате представителей, однако его рейтинг одобрения был низким из-за его действий, связанных с высокой стоимостью жизни американцев во время войны между США и Израилем с Ираном, которая привела к росту цен на нефть и газ.
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