Трамп оголосив про одноразові виплати по $90 для понад 20 млн американців
Київ • УНН
Понад 20 млн американців отримають одноразово $90 на початку жовтня. Кошти надійдуть переказом або чеком із фонду Medicare.
Президент США Дональд Трамп заявив про одноразову виплату по $90 для понад 20 млн американців, які користуються програмою медичного страхування Medicare. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Президент Дональд Трамп заявив, що уряд США надішле одноразову виплату в розмірі $90 понад 20 мільйонам американців, які є учасниками Medicare - програми медичного страхування для літніх людей
Пізно ввечері у п'ятницю Трамп повідомив у соціальних мережах, що виплати здійснюватимуться з Фонду вдосконалення Medicare (Medicare Improvement Fund). За його словами, Конгрес виділив цьому фонду $2 мільярди для покращення програми Medicare, що працює за принципом оплати за надані послуги (fee-for-service).
Ці кошти мають допомогти компенсувати витрати на щомісячні страхові внески
Білий дім оприлюднив на своєму сайті деякі деталі плану Трампа, зазначивши, що більшість людей похилого віку, які мають право на виплату, отримають її у вигляді прямого переказу 90 доларів на початку жовтня.
Ті, хто не користується прямими депозитами, отримають чек, який також буде надіслано на початку жовтня на поштову адресу, зареєстровану в Medicare, повідомили в Білому домі.
Як зазначає видання це оголошення стало черговим у низці фінансових обіцянок, які лідер республіканців дає виборцям напередодні листопадових проміжних виборів, де вирішуватиметься питання контролю над Конгресом.
Наразі Республіканська партія Трампа має незначну більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників, однак його рейтинг схвалення був низьким через його дії щодо високої вартості життя американців під час війни між США та Ізраїлем з Іраном, яка спричинила зростання цін на нафту та газ.
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