Архитектор самых жестких инициатив — кого Трамп назначил новым руководителем аппарата Белого дома

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В пятницу президент США Дональд Трамп заменил руководительницу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на Стивена Миллера. Таким образом, архитектор ряда наиболее жестких внутриполитических инициатив Трампа возглавил аппарат Белого дома — и это произошло после того, как на промежуточных выборах на этой неделе Республиканская партия утратила контроль над Конгрессом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что эти кадровые перестановки ставят давнего и преданного соратника Трампа — советника, известного своими радикальными взглядами, — во главе процесса реализации политического курса президента. Это происходит в момент, когда Трамп готовится к противостоянию с Палатой представителей и Сенатом, где доминируют демократы, а также к ожидаемой волне расследований со стороны Конгресса.

Как сообщили агентству Reuters представители Белого дома, назначение Миллера свидетельствует о том, что во внутриполитической сфере Трамп намерен действовать агрессивно.

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Миллер был ключевой фигурой в команде Трампа на протяжении его первого президентского срока (2017–2021 годы). После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году Миллер официально занимал должность заместителя руководителя аппарата (под руководством Уайлз), однако имел огромное влияние на формирование внутренней политики и пользовался особым доверием президента.

Наиболее известен он тем, что был движущей силой жестких иммиграционных мер администрации Трампа, в частности установив целевой показатель в 3000 арестов ежедневно. Стремясь достичь этой цели, федеральные иммиграционные агентства расширили круг лиц, подлежащих задержанию, включив в него даже тех мигрантов, которые проживали в США десятилетиями.

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В публикации в социальных сетях Трамп назвал Миллера "одним из моих самых доверенных советников", а также отметил "выдающуюся работу" Сьюзи Уайлз. По словам Трампа, кадровые изменения вступят в силу в понедельник.

Как сообщил представитель Белого дома, Уайлз, подавшая в отставку в четверг вечером, перейдет в политический штаб Трампа.

Накануне выборов, состоявшихся во вторник, Трамп был недоволен работой своих политических и коммуникационных подразделений, особенно на фоне падения его рейтинга одобрения почти до рекордно низких показателей. По словам источника, осведомленного о ситуации, на этой неделе Трамп заявил, что Белому дому следует действовать "более агрессивно", учитывая, что демократы возвращают себе власть в Конгрессе.

Как отметил источник, в среду соратники Уайлз в Белом доме начали выражать опасения по поводу ее возможной замены. "Он вознаграждает тех, кто наиболее предан ему. Он не меняет курс", — отметил другой представитель Белого дома.

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