У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок союзників - WSJ

Двоє високопоставлених сенаторів від Республіканської партії запропонували в середу план, який дозволить союзникам фінансувати надання Україні американських озброєнь, що відповідатиме укладеній нещодавно домовленості США-НАТО. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт Peace Act, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.

Законопроєкт передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США для прийому грошей від союзників.

Ці кошти очільник Пентагону зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам для поповнення запасів США, щоб вони могли продовжувати постачати зброю в Україну.

Сенатори очікують, що фонд збиратиме від 5 до 8 млрд доларів на рік, а його основними донорами можуть бути Німеччина та Британія.

За словами Вікера, Peace Act дає президенту США Дональду Трампу та союзникам додаткову можливість прискорити постачання військової допомоги Україні за рахунок наявних американських запасів.

Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку росія становить для США і НАТО - зазначив сенатор.

Вікер обговорював законопроєкт з Білим домом, який в цілому сприйняв цю ідею позитивно, повідомили WSJ його помічники.

Автори Peace Act сподіваються, що він може бути ухвалений до кінця 2025 року в межах щорічного законопроєкту про оборонну політику, який готує очолюваний Вікером Комітет Сенату з питань збройних сил.

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