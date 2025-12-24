"Позиція рф формулюється": речник путіна песков прокоментував візит дмітрієва в Маямі

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 5448 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 5990 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 11427 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 28658 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 45440 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60864 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 67956 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41426 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 51674 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22250 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
69%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 8648 перегляди
Сибіга: Україна та Австралія скоординували дії для зміцнення оборонних можливостей24 грудня, 04:01 • 7388 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 19205 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 11266 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 13162 перегляди
Публікації
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 5448 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 60864 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 37363 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 67956 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 51674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 11285 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 4024 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 31446 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 28715 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 31784 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Washington Post

"Позиція рф формулюється": речник путіна песков прокоментував візит дмітрієва в Маямі

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Кремль сформулює свою позицію на основі отриманої інформації та продовжить контакти, заявив речник путіна.

"Позиція рф формулюється": речник путіна песков прокоментував візит дмітрієва в Маямі

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що спецпредставник кирило дмітрієв вже повернувся до москви і доповів про переговори в Маямі щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Як зазначив пєсков, у кремлі "сформулують свою позицію на основі отриманої інформації". Він додав, що будуть продовжені контакти "найближчим часом за тими наявними каналами, які зараз працюють".

При цьому речник диктатора не став уточнювати, які саме документи привіз дмитрієв з Маямі до москви.

Всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів

- заявив пєсков.

Нагадаємо

Голова російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв завершив дводенний раунд неформальних консультацій у Маямі. Він провів зустрічі зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Сполучених Штатів Джаредом Кушнером.

Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський закликав до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для вирішення найчутливіших питань майбутньої мирної угоди з росією.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна