"Позиція рф формулюється": речник путіна песков прокоментував візит дмітрієва в Маямі
Київ • УНН
Кремль сформулює свою позицію на основі отриманої інформації та продовжить контакти, заявив речник путіна.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що спецпредставник кирило дмітрієв вже повернувся до москви і доповів про переговори в Маямі щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Як зазначив пєсков, у кремлі "сформулують свою позицію на основі отриманої інформації". Він додав, що будуть продовжені контакти "найближчим часом за тими наявними каналами, які зараз працюють".
При цьому речник диктатора не став уточнювати, які саме документи привіз дмитрієв з Маямі до москви.
Всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів
Нагадаємо
Голова російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв завершив дводенний раунд неформальних консультацій у Маямі. Він провів зустрічі зі спецпосланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Сполучених Штатів Джаредом Кушнером.
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський закликав до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для вирішення найчутливіших питань майбутньої мирної угоди з росією.