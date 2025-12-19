США запровадили санкції проти 29 суден іранського “тіньового флоту”
Київ • УНН
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранського "тіньового флоту", чиї кораблі використовуються для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід американських обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.
Деталі
Санкції торкнулись 29 кораблів, а також компаній, які ними керують. Також обмеження стосуються судноплавних фірм у різних юрисдикціях. За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ці кораблі перевозили іранські нафтопродукти на суму в сотні мільйонів доларів.
Йдеться про мазут, бітум, нафту, нафту легких фракцій і конденсат.
Також у відомстві заявили, що після повернення Дональда Трампа в Білий дім було запроваджено санкції проти понад 180 суден. Там додали, що метою санкцій є скоротити нафтові доходи Ірану. У Вашингтоні вважають, що це допомагає Тегерану фінансувати військові і збройні програми.
Нагадаємо
На початку грудня влада Ірану заявила про перехоплення в Оманській затоці іноземного нафтового танкера, який нібито перевозив контрабандне пальне. На судні перебували 18 членів екіпажу.