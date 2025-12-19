$42.340.00
Ексклюзив
09:00 • 598 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 5378 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 7724 перегляди
19 грудня, 02:37 • 13646 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 02:37 • 13646 перегляди
19 грудня, 00:22 • 17778 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
19 грудня, 00:22 • 17778 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 17239 перегляди
18 грудня, 22:09 • 16484 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 22:09 • 16484 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20592 перегляди
18 грудня, 17:01 • 28773 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
18 грудня, 17:01 • 28773 перегляди
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37530 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 37530 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
США запровадили санкції проти 29 суден іранського “тіньового флоту”

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранського “тіньового флоту”, що використовується для експорту нафти в обхід американських обмежень. Санкції торкнулись 29 кораблів та компаній, що ними керують, які перевозили іранські нафтопродукти на сотні мільйонів доларів.

США запровадили санкції проти 29 суден іранського “тіньового флоту”

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранського "тіньового флоту", чиї кораблі використовуються для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід американських обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Деталі

Санкції торкнулись 29 кораблів, а також компаній, які ними керують. Також обмеження стосуються судноплавних фірм у різних юрисдикціях. За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, ці кораблі перевозили іранські нафтопродукти на суму в сотні мільйонів доларів.

Йдеться про мазут, бітум, нафту, нафту легких фракцій і конденсат.

Також у відомстві заявили, що після повернення Дональда Трампа в Білий дім було запроваджено санкції проти понад 180 суден. Там додали, що метою санкцій є скоротити нафтові доходи Ірану. У Вашингтоні вважають, що це допомагає Тегерану фінансувати військові і збройні програми.

Нагадаємо

На початку грудня влада Ірану заявила про перехоплення в Оманській затоці іноземного нафтового танкера, який нібито перевозив контрабандне пальне. На судні перебували 18 членів екіпажу.

Євген Устименко

