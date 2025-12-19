$42.340.00
Эксклюзив
09:00
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзивы
США ввели санкции против 29 судов иранского «теневого флота»

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Министерство финансов США ввело новые санкции против иранского «теневого флота», используемого для экспорта нефти в обход американских ограничений. Санкции коснулись 29 кораблей и компаний, управляющих ими, которые перевозили иранские нефтепродукты на сотни миллионов долларов.

США ввели санкции против 29 судов иранского «теневого флота»

Министерство финансов США ввело новые санкции против иранского "теневого флота", чьи корабли используются для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход американских ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Детали

Санкции коснулись 29 кораблей, а также компаний, которые ими управляют. Также ограничения касаются судоходных фирм в различных юрисдикциях. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, эти корабли перевозили иранские нефтепродукты на сумму в сотни миллионов долларов.

Речь идет о мазуте, битуме, нефти, нефти легких фракций и конденсате.

Также в ведомстве заявили, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом были введены санкции против более 180 судов. Там добавили, что целью санкций является сокращение нефтяных доходов Ирана. В Вашингтоне считают, что это помогает Тегерану финансировать военные и вооруженные программы.

Напомним

В начале декабря власти Ирана заявили о перехвате в Оманском заливе иностранного нефтяного танкера, который якобы перевозил контрабандное топливо. На судне находились 18 членов экипажа.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран