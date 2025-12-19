США ввели санкции против 29 судов иранского «теневого флота»
Киев • УНН
Министерство финансов США ввело новые санкции против иранского «теневого флота», используемого для экспорта нефти в обход американских ограничений. Санкции коснулись 29 кораблей и компаний, управляющих ими, которые перевозили иранские нефтепродукты на сотни миллионов долларов.
Министерство финансов США ввело новые санкции против иранского "теневого флота", чьи корабли используются для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход американских ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Детали
Санкции коснулись 29 кораблей, а также компаний, которые ими управляют. Также ограничения касаются судоходных фирм в различных юрисдикциях. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, эти корабли перевозили иранские нефтепродукты на сумму в сотни миллионов долларов.
Речь идет о мазуте, битуме, нефти, нефти легких фракций и конденсате.
Также в ведомстве заявили, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом были введены санкции против более 180 судов. Там добавили, что целью санкций является сокращение нефтяных доходов Ирана. В Вашингтоне считают, что это помогает Тегерану финансировать военные и вооруженные программы.
Напомним
В начале декабря власти Ирана заявили о перехвате в Оманском заливе иностранного нефтяного танкера, который якобы перевозил контрабандное топливо. На судне находились 18 членов экипажа.