Меню
Іран перехопив іноземний танкер в Оманській затоці за підозрою у контрабанді

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Іранська влада затримала іноземний нафтовий танкер в Оманській затоці, який перевозив 6 мільйонів літрів контрабандного пального. На борту судна перебували 18 членів екіпажу, яких було затримано.

Іран перехопив іноземний танкер в Оманській затоці за підозрою у контрабанді

Іранська влада заявила про перехоплення в Оманській затоці іноземного нафтового танкера, який нібито перевозив контрабандне пальне. На судні перебували 18 членів екіпажу. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на кероване іранською владою інформаційне агентство Fars, передає УНН.

Деталі

За інформацією іранських медіа з посиланням на очільника судової влади провінції Хормозган Моджтабу Гахремані, на борту танкера знаходилося близько 6 мільйонів літрів пального, що відповідає приблизно 37 тисячам барелів. 

Моджтаба Гахремані заявив, що 18 членів екіпажу були затримані, а судно перевозило близько 6 мільйонів літрів пального, що становить приблизно 37 тисяч барелів. Він не уточнив пункт призначення вантажу, громадянство судна та час затримання

- пише видання.

Цей випадок стався невдовзі після перехоплення США танкера поблизу Венесуели, який, за твердженням американської сторони, був пов’язаний з іранською нафтовою торгівлею. Тегеран офіційно не визнав зв’язку між інцидентами, однак у МЗС Ірану розцінили дії США як "державне піратство" та пригрозили наслідками.

Зазначається, що місяцем раніше Іран також зупиняв танкер Talara, що проходив Ормузькою протокою під прапором Маршаллових Островів. За словами оператора судна, згодом його відпустили без вантажу.

Загалом іранські силові структури регулярно затримують судна в південних водах країни, пояснюючи це боротьбою з контрабандою пального.

Нагадаємо

Іран повідомив про захоплення судна під прапором Есватіні, яке перевозило 350 тис. літрів контрабандного пального. Екіпаж судна складався з 13 осіб, громадян Індії та однієї сусідньої країни.

Віта Зеленецька

