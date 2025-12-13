Американська група спеціальних операцій в Індійському океані минулого місяця провели рейд на судно, що йшло з Китаю до Ірану, і конфіскували військовий вантаж. Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

За словами одного з чиновників, вантаж складався з компонентів, які могли бути використані для виробництва звичайної зброї Іраном, і він був знищений.

Судно було захоплене за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки, після чого йому дозволили продовжити плавання.

Нагадаємо

США заявляють, що Сі Цзіньпін намагається збудувати альтернативний світовий порядок, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Комісія з економічних і безпекових питань США–Китай опублікувала щорічний звіт з десятками рекомендацій.

