Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 4988 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
12 грудня, 18:15 • 13694 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 17526 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 22537 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 29563 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 33405 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 42597 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 31939 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24020 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24246 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5м/с
72%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 13345 перегляди
Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупиненоPhoto12 грудня, 18:32 • 4194 перегляди
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12 грудня, 18:42 • 3610 перегляди
Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12 грудня, 19:20 • 8030 перегляди
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ19:53 • 3552 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 13350 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 33405 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 29109 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 42597 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 76898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Ларрі Фінк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 29109 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 25022 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 54823 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 46232 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 50989 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times
The Washington Post

Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Американська група спеціальних операцій в Індійському океані здійснила рейд на судно, що прямувало з Китаю до Ірану, та конфіскувала військовий вантаж. Вантаж, що складався з компонентів для виробництва звичайної зброї, був знищений.

Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж

Американська група спеціальних операцій в Індійському океані минулого місяця провели рейд на судно, що йшло з Китаю до Ірану, і конфіскували військовий вантаж. Про це інформує видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, передає УНН.

Деталі

За словами одного з чиновників, вантаж складався з компонентів, які могли бути використані для виробництва звичайної зброї Іраном, і він був знищений.

Судно було захоплене за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки, після чого йому дозволили продовжити плавання.

Нагадаємо

США заявляють, що Сі Цзіньпін намагається збудувати альтернативний світовий порядок, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Комісія з економічних і безпекових питань США–Китай опублікувала щорічний звіт з десятками рекомендацій.

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12.12.25, 04:22 • 22758 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Санкції
Обшук
Шрі-Ланка
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран