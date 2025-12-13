Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 5294 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
12 декабря, 18:15 • 14012 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 17780 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 22811 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 29840 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 33620 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 42773 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31982 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24038 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24266 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.3м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 13546 просмотра
Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановленыPhoto12 декабря, 18:32 • 4364 просмотра
Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ12 декабря, 18:42 • 3778 просмотра
Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали12 декабря, 19:20 • 8244 просмотра
Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ19:53 • 3722 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 13613 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 33623 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 29288 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 42775 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 77013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 29288 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 25111 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 54937 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 46318 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 51074 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Фильм

Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Американская группа специальных операций в Индийском океане совершила рейд на судно, направлявшееся из Китая в Иран, и конфисковала военный груз. Груз, состоявший из компонентов для производства обычного оружия, был уничтожен.

Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз

Американская группа специальных операций в Индийском океане в прошлом месяце провела рейд на судно, следовавшее из Китая в Иран, и конфисковала военный груз. Об этом информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, передает УНН.

Подробности

По словам одного из чиновников, груз состоял из компонентов, которые могли быть использованы для производства обычного оружия Ираном, и он был уничтожен.

Судно было захвачено в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки, после чего ему разрешили продолжить плавание.

Напомним

США заявляют, что Си Цзиньпин пытается построить альтернативный мировой порядок, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как Россия и Северная Корея. Комиссия по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай опубликовала ежегодный отчет с десятками рекомендаций.

США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12.12.25, 04:22 • 22763 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Санкции
Обыск
Шри-Ланка
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран