Американская группа специальных операций в Индийском океане в прошлом месяце провела рейд на судно, следовавшее из Китая в Иран, и конфисковала военный груз. Об этом информирует издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, передает УНН.

Подробности

По словам одного из чиновников, груз состоял из компонентов, которые могли быть использованы для производства обычного оружия Ираном, и он был уничтожен.

Судно было захвачено в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки, после чего ему разрешили продолжить плавание.

Напомним

США заявляют, что Си Цзиньпин пытается построить альтернативный мировой порядок, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как Россия и Северная Корея. Комиссия по экономическим вопросам и вопросам безопасности США–Китай опубликовала ежегодный отчет с десятками рекомендаций.

