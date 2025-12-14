Иран перехватил иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде
Киев • УНН
Иранские власти задержали иностранный нефтяной танкер в Оманском заливе, который перевозил 6 миллионов литров контрабандного топлива. На борту судна находились 18 членов экипажа, которые были задержаны.
Иранские власти заявили о перехвате в Оманском заливе иностранного нефтяного танкера, который якобы перевозил контрабандное топливо. На судне находились 18 членов экипажа. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на управляемое иранскими властями информационное агентство Fars, передает УНН.
Детали
По информации иранских медиа со ссылкой на главу судебной власти провинции Хормозган Моджтабу Гахремани, на борту танкера находилось около 6 миллионов литров топлива, что соответствует примерно 37 тысячам баррелей.
Моджтаба Гахремани заявил, что 18 членов экипажа были задержаны, а судно перевозило около 6 миллионов литров топлива, что составляет примерно 37 тысяч баррелей. Он не уточнил пункт назначения груза, гражданство судна и время задержания
Этот случай произошел вскоре после перехвата США танкера вблизи Венесуэлы, который, по утверждению американской стороны, был связан с иранской нефтяной торговлей. Тегеран официально не признал связи между инцидентами, однако в МИД Ирана расценили действия США как "государственное пиратство" и пригрозили последствиями.
Отмечается, что месяцем ранее Иран также останавливал танкер Talara, проходивший Ормузским проливом под флагом Маршалловых Островов. По словам оператора судна, впоследствии его отпустили без груза.
В целом иранские силовые структуры регулярно задерживают суда в южных водах страны, объясняя это борьбой с контрабандой топлива.
Напомним
Иран сообщил о захвате судна под флагом Эсватини, которое перевозило 350 тыс. литров контрабандного топлива. Экипаж судна состоял из 13 человек, граждан Индии и одной соседней страны.
