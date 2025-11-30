Іран захопив судно під прапором Есватіні за контрабанду 350 тис. літрів пального – Reuters

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 2638 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 7984 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 13438 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 23578 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 33924 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 28005 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25603 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22877 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17511 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16719 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 11055 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 5900 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 9316 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 8300 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 5024 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 27070 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 75087 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 59230 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 67324 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 65754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 27070 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39575 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56804 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76277 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107833 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Іран захопив судно під прапором Есватіні за контрабанду 350 тис. літрів пального – Reuters

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Іран повідомив про захоплення судна під прапором Есватіні, яке перевозило 350 тис. літрів контрабандного пального. Екіпаж судна складався з 13 осіб, громадян Індії та однієї сусідньої країни.

Іран захопив судно під прапором Есватіні за контрабанду 350 тис. літрів пального – Reuters

Іран у неділю повідомив про захоплення судна під прапором Есватіні, яке перевозило 350 000 літрів контрабандного пального. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Напівофіційне агентство Tasnim цитує командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції: "Ми захопили судно, яке перевозило контрабандне паливо у вигляді газойлю та плавало під прапором Свазіленду (Есватіні). Його було доставлено до узбережжя Бушеру за судовим рішенням, і його вміст буде вивантажено".

Екіпаж судна складався з 13 осіб, громадян Індії та однієї сусідньої країни. Іран, де через субсидії та падіння національної валюти діють одні з найнижчих цін на паливо у світі, бореться з масштабною контрабандою пального як сушею до сусідніх держав, так і морським шляхом до країн Перської затоки.

Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15.11.25, 13:59 • 11227 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Reuters
Індія
Іран