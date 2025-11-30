Іран захопив судно під прапором Есватіні за контрабанду 350 тис. літрів пального – Reuters

Іран у неділю повідомив про захоплення судна під прапором Есватіні, яке перевозило 350 000 літрів контрабандного пального. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Напівофіційне агентство Tasnim цитує командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції: "Ми захопили судно, яке перевозило контрабандне паливо у вигляді газойлю та плавало під прапором Свазіленду (Есватіні). Його було доставлено до узбережжя Бушеру за судовим рішенням, і його вміст буде вивантажено".

Екіпаж судна складався з 13 осіб, громадян Індії та однієї сусідньої країни. Іран, де через субсидії та падіння національної валюти діють одні з найнижчих цін на паливо у світі, бореться з масштабною контрабандою пального як сушею до сусідніх держав, так і морським шляхом до країн Перської затоки.

