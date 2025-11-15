Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці
Київ • УНН
Іранський Корпус вартових ісламської революції захопив танкер з нафтохімічними вантажами, що прямував до Сінгапуру. Захоплення відбулося в Перській затоці через нібито порушення правил перевезення та транспортування несанкціонованого вантажу.
Деталі
У суботу іранські державні ЗМІ повідомили, що Корпус вартових ісламської революції затримав судно, що перевозило нафтохімічні вантажі. За заявою влади, після проведених перевірок встановлено, що "танкер порушив правила, перевозячи несанкціонований вантаж".
Деталі щодо природи вантажу, обставин затримання та можливих наслідків для екіпажу або компанії‑власника наразі не розкриваються. Захоплення відбулося у водах Перської затоки.
