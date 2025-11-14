Іранські військові захопили танкер Talara біля узбережжя ОАЕ
Київ • УНН
Сили Корпусу вартових ісламської революції перехопили танкер Talara під прапором Маршаллових островів, який перевозив дизельне пальне. Це перше захоплення судна Іраном після ударів Ізраїлю та США в червні.
Іранські сили перехопили танкер Talara під прапором Маршаллових островів і ведуть його до своїх територіальних вод. Про це повідомили американський чиновник та джерела в морській безпеці, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Це перше захоплення судна Іраном після ударів Ізраїлю та США в червні. Судно належить кіпрській компанії Pasha Finance.
У жовтні із портів рф вийшло 84 судна з нафтою, що входять до "тіньового флоту" - розвідка12.11.25, 16:27 • 3035 переглядiв
Танкер перевозив дизельне пальне з Шарджі до Сінгапуру та зник зі зв’язку за 20 морських миль від Хор-Факкана. Менеджер судна Columbia Shipmanagement підтвердив, що зв’язок втрачено о 08:22, і компанія співпрацює з морськими службами.
Британська компанія Vanguard та джерела в морській безпеці повідомили, що танкер перехопили сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і спрямували до іранського узбережжя.
Офіційних коментарів із Тегерана немає.
Біля берегів Сомалі відроджується піратство, ключовий торговий маршрут у небезпеці11.11.25, 20:13 • 5689 переглядiв