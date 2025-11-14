Иранские военные захватили танкер Talara у побережья ОАЭ
Киев • УНН
Силы Корпуса стражей исламской революции перехватили танкер Talara под флагом Маршалловых островов, который перевозил дизельное топливо. Это первый захват судна Ираном после ударов Израиля и США в июне.
Иранские силы перехватили танкер Talara под флагом Маршалловых островов и ведут его в свои территориальные воды. Об этом сообщили американский чиновник и источники в морской безопасности, пишет Reuters, информирует УНН.
Подробности
Это первый захват судна Ираном после ударов Израиля и США в июне. Судно принадлежит кипрской компании Pasha Finance.
В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка12.11.25, 16:27 • 3004 просмотра
Танкер перевозил дизельное топливо из Шарджи в Сингапур и исчез со связи в 20 морских милях от Хор-Факкана. Менеджер судна Columbia Shipmanagement подтвердил, что связь потеряна в 08:22, и компания сотрудничает с морскими службами.
Британская компания Vanguard и источники в морской безопасности сообщили, что танкер перехватили силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и направили к иранскому побережью.
Официальных комментариев из Тегерана нет.
У берегов Сомали возрождается пиратство, ключевой торговый маршрут в опасности11.11.25, 20:13 • 5666 просмотров