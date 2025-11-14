Иранские военные захватили танкер Talara у побережья ОАЭ

Иранские силы перехватили танкер Talara под флагом Маршалловых островов и ведут его в свои территориальные воды. Об этом сообщили американский чиновник и источники в морской безопасности, пишет Reuters, информирует УНН.

Подробности

Это первый захват судна Ираном после ударов Израиля и США в июне. Судно принадлежит кипрской компании Pasha Finance.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка

Танкер перевозил дизельное топливо из Шарджи в Сингапур и исчез со связи в 20 морских милях от Хор-Факкана. Менеджер судна Columbia Shipmanagement подтвердил, что связь потеряна в 08:22, и компания сотрудничает с морскими службами.

Британская компания Vanguard и источники в морской безопасности сообщили, что танкер перехватили силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и направили к иранскому побережью.

Официальных комментариев из Тегерана нет.

У берегов Сомали возрождается пиратство, ключевой торговый маршрут в опасности