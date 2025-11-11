У берегов Сомали возрождается пиратство, ключевой торговый маршрут в опасности

У берегов Сомали только в октябре зарегистрировано три инцидента морского пиратства, напоминающие хаос прошлых десятилетий. Возрождение "практики" связано с угрозой со стороны хуситов в Йемене и спровоцировано напряженностью между странами Африканского Рога, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Африканский Рог имел репутацию опасного для мировой морской торговли региона в период между 2008 и 2012 годами из-за нападений пиратов у побережья Сомали. После десятилетия относительного спокойствия, угроза возродилась и становится все более очевидной.

В октябре, у берегов Африканского Рога было зафиксировано несколько инцидентов (упоминается о трех случаях), напоминающих хаос, который сеяли сомалийские пираты вдоль восточноафриканского побережья на протяжении более чем десяти лет - пишет Bloomberg.

Возрождению морского пиратства у берегов Сомали способствует нестабильность в Йемене и действия со стороны хуситов, которых США признали террористической группой. Кроме того, практика морского пиратства напомнила о себе в обновленном виде из-за последствий внутренних споров между странами Африки.

По данным Международного морского бюро, за девять месяцев до сентября в водах у Сомали и Аденского залива было зарегистрировано пять инцидентов.

Угроза для судоходства пока сохраняется, "хотя пиратство по своей сути является оппортунистическим". Так считает Даниэль Мюллер, старший аналитик и руководитель отдела Ближнего Востока и Индийского океана британской компании Ambrey, занимающейся морской безопасностью.

Вместе с тем, он уверен, что "усиление военных усилий по борьбе с пиратством и широкое применение мер укрепления судов и физической безопасности, вероятно, ограничит вероятность изъятий или угона судна".

Чтобы предотвратить возрождение, законодатели Сомали в понедельник одобрили законодательство о борьбе с пиратством.

Пока восточноафриканскому государству не хватает ресурсов или возможностей для борьбы с преступностью, и оно полагается на иностранных военных для защиты ключевых правительственных чиновников и зданий.

Напомним

У побережья Сомали танкер под мальтийским флагом был обстрелян из пулеметов и гранатометов, после чего вооруженные нападавшие поднялись на борт. Греческая судоходная компания подтвердила нападение, заявив, что все 24 члена экипажа находятся в безопасности.

В Сомали разбился военный вертолет с восемью людьми на борту