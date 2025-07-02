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В Сомали разбился военный вертолет с восемью людьми на борту

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В столице Сомали Могадишо разбился и загорелся угандийский военный вертолет с восемью людьми на борту. Трое человек получили ожоги, пятеро считаются пропавшими без вести.

В Сомали разбился военный вертолет с восемью людьми на борту
bbc.com

Угандийский военный вертолет с восемью людьми на борту потерпел крушение и загорелся в главном международном аэропорту в столице Сомали Могадишо, сообщает BBC со ссылкой на представителя армии Уганды, пишет УНН.

Детали

Трое человек получили ожоги, но остальные пять "до сих пор не найдены" после аварии в международном аэропорту Аден-Адде, сказал генерал-майор Феликс Кулайгье, добавив, что причина катастрофы до сих пор не выяснена.

"Мы услышали взрыв и увидели дым и пламя над вертолетом. Дым полностью покрыл вертолет", - сообщил агентству новостей Reuters Фарах Абдулле, один из сотрудников аэропорта.

Государственное информационное агентство Сомали сообщило, что пожар был быстро локализован аварийно-спасательными службами.

Угандийские войска входят в состав 11-тысячных сил Африканского союза (АС), которые помогают правительству бороться со связанной с "Аль-Каидой" группировкой "Аш-Шабаб", которая ведет жестокую мятежную деятельность в Сомали уже более двух десятилетий.

Глава Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Маалим сообщил BBC, что вертолет упал в военной части аэропорта после прилета с авиабазы Балидогл в регионе Нижняя Шабелле, примерно в 90 км к северо-западу от Могадишо.

В своем заявлении миссия АС в Сомали сообщила, что трое выживших были доставлены в больницу для лечения, в то время как ведутся операции по "эвакуации остального экипажа и пассажиров".

Представители АС и Сомали заявили, что ведется расследование с целью установления причины катастрофы.

Это задержало вылет пассажирского самолета Turkish Airlines, но внутренние рейсы продолжают выполняться в обычном режиме.

Медицинский вертолет разбился о больницу в Турции: есть погибшие22.12.24, 12:44 • 20757 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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