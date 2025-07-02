У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту
Київ • УНН
У столиці Сомалі Могадішо розбився та загорівся угандійський військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту. Троє людей отримали опіки, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.
Угандійський військовий вертоліт із вісьмома людьми на борту зазнав аварії і загорівся в головному міжнародному аеропорту в столиці Сомалі Могадішо, повідомляє ВВС з посиланням на представника армії Уганди, пише УНН.
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Троє людей отримали опіки, але інші п'ять "досі не знайдені" після аварії в міжнародному аеропорту Аден-Адде, сказав генерал-майор Фелікс Кулайг'є, додавши, що причина катастрофи досі нез'ясована.
"Ми почули вибух і побачили дим та полум'я над вертольотом. Дим повністю покрив вертоліт", - повідомив агентству новин Reuters Фарах Абдулле, один із співробітників аеропорту.
Державне інформаційне агентство Сомалі повідомило, що пожежа була швидко локалізована аварійно-рятувальними службами.
Угандійські війська входять до складу 11-тисячних сил Африканського союзу (АС), які допомагають уряду боротися із пов'язаним з "Аль-Каїдою" угрупованням "Аш-Шабаб", яке веде жорстоку бунтівну діяльність у Сомалі вже понад два десятиліття.
Очільник Управління цивільної авіації Сомалі Ахмед Маалім повідомив ВВС, що вертоліт впав у військовій частині аеропорту після прильоту з авіабази Балідогл у регіоні Нижня Шабелле, приблизно за 90 км на північний захід від Могадішо.
У своїй заяві місія АС в Сомалі повідомила, що троє людей, які вижили, були доставлені в лікарню для лікування, в той час як ведуться операції з з "евакуації решти екіпажу та пасажирів".
Представники АС та Сомалі заявили, що ведеться розслідування з метою встановлення причини катастрофи.
Це затримало виліт пасажирського літака Turkish Airlines, але внутрішні рейси продовжують виконуватись у звичайному режимі.
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