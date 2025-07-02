У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1487 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 5100 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 13104 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 32125 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 22504 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
09:18 • 29167 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 42200 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 72697 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40040 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 45909 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.3м/с
34%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 19748 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 16228 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 51612 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 10878 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 9712 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 1445 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 4261 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 10700 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 32095 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 89688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Чернишов Олексій Михайлович
Вірастюк Василь Ярославович
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 4145 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 52306 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 40407 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 103357 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 104049 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Мі-24
Тайм (журнал)

У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту

Київ • УНН

 • 433 перегляди

У столиці Сомалі Могадішо розбився та загорівся угандійський військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту. Троє людей отримали опіки, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту
bbc.com

Угандійський військовий вертоліт із вісьмома людьми на борту зазнав аварії і загорівся в головному міжнародному аеропорту в столиці Сомалі Могадішо, повідомляє ВВС з посиланням на представника армії Уганди, пише УНН.

Деталі

Троє людей отримали опіки, але інші п'ять "досі не знайдені" після аварії в міжнародному аеропорту Аден-Адде, сказав генерал-майор Фелікс Кулайг'є, додавши, що причина катастрофи досі нез'ясована.

"Ми почули вибух і побачили дим та полум'я над вертольотом. Дим повністю покрив вертоліт", - повідомив агентству новин Reuters Фарах Абдулле, один із співробітників аеропорту.

Державне інформаційне агентство Сомалі повідомило, що пожежа була швидко локалізована аварійно-рятувальними службами.

Угандійські війська входять до складу 11-тисячних сил Африканського союзу (АС), які допомагають уряду боротися із пов'язаним з "Аль-Каїдою" угрупованням "Аш-Шабаб", яке веде жорстоку бунтівну діяльність у Сомалі вже понад два десятиліття.

Очільник Управління цивільної авіації Сомалі Ахмед Маалім повідомив ВВС, що вертоліт впав у військовій частині аеропорту після прильоту з авіабази Балідогл у регіоні Нижня Шабелле, приблизно за 90 км на північний захід від Могадішо.

У своїй заяві місія АС в Сомалі повідомила, що троє людей, які вижили, були доставлені в лікарню для лікування, в той час як ведуться операції з  з "евакуації решти екіпажу та пасажирів".

Представники АС та Сомалі заявили, що ведеться розслідування з метою встановлення причини катастрофи.

Це затримало виліт пасажирського літака Turkish Airlines, але внутрішні рейси продовжують виконуватись у звичайному режимі.

Медичний вертоліт розбився об лікарню в Туреччині: є загиблі 22.12.24, 12:44 • 20757 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Уганда
Сомалі
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9