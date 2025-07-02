У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро 2 липня, 07:53 • 52306 перегляди

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис

Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис 1 липня, 15:11 • 40407 перегляди