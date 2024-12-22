Медицинский вертолет разбился о больницу в Турции: есть погибшие
Киев • УНН
В Турции вертолет скорой помощи столкнулся со зданием больницы, погибли 4 члена экипажа. Авария произошла в условиях сильного тумана, причины инцидента выясняются.
Четыре человека погибли в результате столкновения вертолета скорой помощи со зданием больницы на юго-западе Турции в воскресенье, 22 декабря, передает УНН со ссылкой на Haberturk и Reuters.
Детали
Как говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны, вертолет вылетел из учебно-исследовательской больницы Мугла, на борту находились два пилота, врач и еще один медицинский работник. Все они погибли.
Региональный губернатор Мугли Идрис Акбиик сообщил журналистам, что вертолет сначала задел четвертый этаж здания больницы, а затем врезался в землю. Никто в здании и на земле не пострадал. Причины аварии, которая произошла во время сильного тумана, выясняются.
Кадры с места происшествия показывают обломки самолета, разбросанные по всей территории возле здания больницы, а также несколько машин скорой помощи и аварийных бригад на месте происшествия.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже отреагировал на трагедию: "Новость о том, что 4 наших брата погибли в результате аварии вертолета скорой помощи, связанного с нашим Министерством здравоохранения в Мугле, разбила наши сердца. Я молюсь о Божьем милосердии к нашим умершим сотрудникам; я выражаю свои соболезнования их семьям, коллегам и всему нашему медицинскому сообществу".
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