Наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
50-летний мужчина въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, в результате чего погибли 5 человек и ранены более 200. Подозреваемый ранее предупреждал в соцсетях о «чем-то большом» и имел антиисламские взгляды.
Решением суда 50-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он на полной скорости въехал на автомобиле в посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге, поместили в камеру предварительного заключения. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Его обвиняют в пяти случаях убийства, а также покушении на убийство и нанесении телесных повреждений в большом количестве случаев.
Как указал глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх, мотив злоумышленника пока что не может быть установлен со стопроцентной уверенностью. Однако пока нет признаков того, что это был исламистский теракт, заявил он в эфире телеканала ZDF.
Мюнх подтвердил, что подозреваемый враждебно относился к исламу и сотрудничал с правоэкстремистскими платформами.
«Мы видим совершенно нетипичную линию поведения, нужно спокойно ее проанализировать», - добавил глава BKA.
Тем временем полиция обнародовала данные о пяти жертвах нападения на рождественской ярмарке. Это 9-летний мальчик, а также женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет. По данным медиакомпаний WDR и NDR, ссылающихся на источники в органах следствия, ранены более 200 человек, 41 пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Дополнение
Гражданин Саудовской Аравии, который, предположительно, въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург, в результате которого погибли пять человек и более 200 получили ранения, предупреждал в социальных сетях, что «произойдет что-то большое».