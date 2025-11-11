Біля берегів Сомалі відроджується піратство, ключовий торговий маршрут у небезпеці

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26252 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34666 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51820 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33627 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50116 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41143 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51826 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41146 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Біля берегів Сомалі відроджується піратство, ключовий торговий маршрут у небезпеці

Київ • УНН

 • 2394 перегляди

Біля берегів Сомалі у жовтні зареєстровано три інциденти морського піратства, що нагадують хаос минулих десятиліть. Відродження пов'язано із загрозою з боку хуситів у Ємені та напруженістю між країнами Африканського Рогу.

Біля берегів Сомалі відроджується піратство, ключовий торговий маршрут у небезпеці

Біля берегів Сомалі лише у жовтні зареєстровано три інциденти морського піратства, які нагадують хаос минулих десятирічь.  Відродження "практики" пов'язано із загрозою з боку хуситів у Ємені та спровоковано напруженістю між країнами Африканського Рогу, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Африканський Ріг мав репутауію небезпечного для світової морської торгівлі регіону у період між 2008 і 2012 рокамичерез напади піратів біля узбережжя Сомалі. Після десятиліття відносного спокою, загроза відродилась і стає все більш очевидною. 

У жовтні, біля берегів Африканського Рогу було зафіксовано декілька інциденти (згадується про три випадки), які нагадують хаос, що сіяли сомалійські пірати вздовж східноафриканського узбережжя протягом більше ніж десяти років

- пише Вloomberg.

Відродженню морського піратства біля берегів Сомалі сприяє нестабільність в Ємені та дії з боку хуситів, яких США визнали терористичною групою. Крім того практика морського піратства нагадала про себе у оновленому вигляді через наслідки внутрішніх суперечок між країнами Африки.

За даними Міжнародного морського бюро, за дев’ять місяців до вересня у водах біля Сомалі та Аденської затоки було зареєстровано п’ять інцидентів.

Загроза для судноплавства поки зберігається "хоча піратство за своєю суттю є опортуністичним. Так вважає Даніель Мюллер, старший аналітик та керівник відділу Близького Сходу та Індійського океану британської компанії Ambrey, що займається морською безпекою.

Разом з тим, він впевнений, що "посилення військових зусиль щодо боротьби з піратством та широке застосування заходів зміцнення суден та фізичної безпеки, ймовірно, обмежить ймовірність вилучень або викрадення судна".

Щоб запобігти відродженню, законодавці Сомалі в понеділок схвалили законодавство про боротьбу з піратством.

Поки що східноафриканськійдержаві бракує ресурсів або можливостей для боротьби зі злочинністю, і вона покладається на іноземних військових для захисту ключових урядовців та будівель.

Біля узбережжя Сомалі танкер під мальтійським прапором був обстріляний з кулеметів та гранатометів, після чого озброєні нападники піднялися на борт. Грецька судноплавна компанія підтвердила напад, заявивши, що всі 24 члени екіпажу перебувають у безпеці.

У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНовини Світу
Bloomberg
Сомалі
Ємен