Біля берегів Сомалі відроджується піратство, ключовий торговий маршрут у небезпеці
Київ • УНН
Біля берегів Сомалі лише у жовтні зареєстровано три інциденти морського піратства, які нагадують хаос минулих десятирічь. Відродження "практики" пов'язано із загрозою з боку хуситів у Ємені та спровоковано напруженістю між країнами Африканського Рогу, передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Африканський Ріг мав репутауію небезпечного для світової морської торгівлі регіону у період між 2008 і 2012 рокамичерез напади піратів біля узбережжя Сомалі. Після десятиліття відносного спокою, загроза відродилась і стає все більш очевидною.
У жовтні, біля берегів Африканського Рогу було зафіксовано декілька інциденти (згадується про три випадки), які нагадують хаос, що сіяли сомалійські пірати вздовж східноафриканського узбережжя протягом більше ніж десяти років
Відродженню морського піратства біля берегів Сомалі сприяє нестабільність в Ємені та дії з боку хуситів, яких США визнали терористичною групою. Крім того практика морського піратства нагадала про себе у оновленому вигляді через наслідки внутрішніх суперечок між країнами Африки.
За даними Міжнародного морського бюро, за дев’ять місяців до вересня у водах біля Сомалі та Аденської затоки було зареєстровано п’ять інцидентів.
Загроза для судноплавства поки зберігається "хоча піратство за своєю суттю є опортуністичним. Так вважає Даніель Мюллер, старший аналітик та керівник відділу Близького Сходу та Індійського океану британської компанії Ambrey, що займається морською безпекою.
Разом з тим, він впевнений, що "посилення військових зусиль щодо боротьби з піратством та широке застосування заходів зміцнення суден та фізичної безпеки, ймовірно, обмежить ймовірність вилучень або викрадення судна".
Щоб запобігти відродженню, законодавці Сомалі в понеділок схвалили законодавство про боротьбу з піратством.
Поки що східноафриканськійдержаві бракує ресурсів або можливостей для боротьби зі злочинністю, і вона покладається на іноземних військових для захисту ключових урядовців та будівель.
Нагадаємо
Біля узбережжя Сомалі танкер під мальтійським прапором був обстріляний з кулеметів та гранатометів, після чого озброєні нападники піднялися на борт. Грецька судноплавна компанія підтвердила напад, заявивши, що всі 24 члени екіпажу перебувають у безпеці.
